Ligabue e il Bar Mario nel musical “Balliamo sul mondo” | la scaletta dello spettacolo

(Di lunedì 23 settembre 2019) Dal palco degli stadi a teatro. Ben venti canzoni, tra le più famose, del repertorio di Lucianoandranno in scena con ilsul, dal 26 settembre al 27 ottobre al Teatro Nazionale di Milano. Un’idea di Matteo Forte e Roberto Razzini con la regia di Chiara Noschese. Quest’ultima ha condiviso con l’artista direttamente. I due si sono incontrati e dopo l’ok da parte del cantautore il progetto ha iniziato a svilupparsi. Questa in realtà è la seconda volta dia teatro. Infatti nel 2015 la Compagnia di danza internazionale Aterballetto ha portato in scena “Certe Notti”, le coreografie di Mauro Bigonzetti ispirate proprio alle canzoni del rocker. La storia disul, ruota attorno alla band Ora Zero (è il vero nome della prima band dell’artista) e un gruppo di 11 giovani di provincia riuniti al Bar...

