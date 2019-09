In Israele va in scena la politica del pallottoliere L' ultima mediazione del

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 23 settembre 2019) Cinquantasette a cinquantacinque. No, cinquantaquattro a cinquantacinque... La “del” impazza innei giorni, cruciali e tempestosi, delle consultazioni per la formazione del nuovo governo. Se si tiene conto delle indicazioni fornite al Presidente Reuven Rivlin dai leader dei partiti rappresentati alla Knesset, il capo di Kahol Lavan (Blu e Bianco) Benny Gantz dovrebbe contare su 57 “indicazioni” per essere incaricato di provare a dar vita a una maggioranza di governo, contro i 55 endorsement ricevuti dal premier uscente Benjamin Netanyahu. Solo che uno dei partiti che compongono la Joint List (la Lista araba unita), il partito Balad, ha comunicato con una lettera ufficiale a Rivlin che i suoi tre parlamentari (su 13) non indicano Gantz come loro premier incaricato.A spiegarne le ragioni è uno dei tre dissenzienti, Ahmad Tibi, ...

