Trovano due quintali di marijuana nel palazzo abbandonato

emergenzavvf : Quando si dice portare il “lavoro a casa”. Durante un intervento i #vigilidelfuoco trovano due gattini in una busta… - AriannaAmbrosi0 : RT @SM_Difesa: @Esercito @MinisteroDifesa @ItalianNavy @ItalianAirForce @_Carabinieri_ @comunedimatera @Trmtv @TRMh24 Live?? #22settembre Ph… - TRMh24 : RT @SM_Difesa: @Esercito @MinisteroDifesa @ItalianNavy @ItalianAirForce @_Carabinieri_ @comunedimatera @Trmtv @TRMh24 Live?? #22settembre Ph… -

(Di domenica 22 settembre 2019) Più di duedidi provenienza albanese erano stati stoccati in unnel rione Cappuccini...

Dalla Rete Google News

IL GIORNO

Milano, 22 settembre 2019 - Vestite di tutto punto. In giro per le vie del centro come due turiste. Uno spuntino al bar all'ora di pranzo. Poi lo scatto improvviso, ...