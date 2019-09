Così Jovanotti ha infranto la liturgia del concerto

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 22 settembre 2019) Paolo Giordano L'ultimo dei «Jova Beach Party» è l'apoteosi festaiola di un nuovo tipo di evento pop da Linate (Milano) Ma no, il Jova Beach Party non è un semplice. È in sostanza il percorso di sopravvivenza diche sta sul palco per una decina di ore, più o meno dalle 15 a mezzanotte, roba che trovatene un altroa 53 anni. Aeroporto di Linate. Oltre novantamila spettatori, quasi centomila. Un palcoscenico sterminato. Il primo giorno di autunno coincide con l'ultima data del Jova Beach Party, il tour più spettacolare dell'estate che ha raccolto in diciassette concerti circa 570 mila spettatori in gira per l'Italia. L'idea è semplice: trasformare la musica in festa, modificare il rituale dele renderlo più vicino a quello di happening, di evento che non ha un confine o una scaletta studiata a tavolino. Insomma, ilsmo all'ennesima ...

