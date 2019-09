Ghost Recon Breakpoin | Ubisoft svela le migliorie apportate in vista dell' open beta

Ghost Recon Breakpoint avrà un’open beta : i dettagli da Ubisoft : L'inizio del mese di ottobre sarà scandito dall'arrivo sulla scena videoludica di Ghost Recon Breakpoint, il nuovo capitolo della serie targata Ubisoft ispirata ai romanzi del celebre e compianto scrittore Tom Clancy. Un ritorno, quello del franchise, che verrà salutato in maniera particolarmente calorosa dai fan, visto il lavoro svolto dal team di sviluppo nel corso degli anni sull'ultimo capitolo reso disponibile, Ghost Recon ...

Ghost Recon Breakpoint : Arriva l’Open BETA : A poche settimane dal lancio di Tom Clancy’s Ghost Recon© Breakpoint, Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer live-action con protagonista l’attore vincitore del Grammy, Lil Wayne, e diretto da David Leitch di Minted Content. Dopo la Closed BETA che si è tenuta dal 5 all’8 settembre, Ubisoft ha annunciato una Open BETA, che si terrà dal 26 al 29 settembre per Xbox One, PlayStation®4 e Windows PC e ...

Ghost Recon Breakpoint differente da Wildlands? Le parole degli sviluppatori : Siamo ormai al rush finale per l’atteso arrivo sugli scaffali di Ghost Recon Breakpoint, il nuovo capitolo della saga che trae ispirazione dai romanzi del compianto scrittore Tom Clancy, e chiaramente l’hype da parte della community dei fan non può che essere ai massimi livelli. Un fattore attesa che ovviamente gli addetti ai lavori non vogliono far altro che canalizzare il tutto al fine di spingere in alto le vendite e massimizzare ...

Ghost Recon Breakpoint offrirà centinaia di ore di gioco e moltissime missioni oltre alla campagna : L'unica critica che non può essere mossa ai giochi Ubisoft è la mancanza di contenuti. Quasi tutti i titoli della compagnia hanno grandi mondi aperti da esplorare, pieni di innumerevoli attività che possono offrire dozzine - se non centinaia - di ore di gioco. Il prossimo Ghost Recon Breakpoint è l'ennesimo titolo Ubisoft open world in arrivo, e potremo aspettarci che il suo mondo sarà pieno di attività.In un'intervista con Gamecrate, il ...

Ghost Recon : Breakpoint si presenta in un nuovo trailer : Ghost Recon: Breakpoint si mostra in un nuovo trailer pubblicato da Ubisoft, intitolato "What is Breakpoint?".Si tratta, com'è facilmente intuibile, di un trailer volto a darci una panoramica completa del titolo, incluse informazioni sulla storia, sulla co-op, sulla struttura delle missioni, sulla componente survival, sulle classi, sull'arsenale, sul PvP, sui contenuti post lancio e molto altro ancora.Insomma, nel caso in cui vogliate scoprire ...

Alle 19 saremo in diretta con la closed beta di Ghost Recon Breakpoint : Anche per oggi è in programma una delle imperdibili dirette di Eurogamer.it. Nello specifico questa sera ci focalizzeremo su un nuovo atteso titolo targato Ubisoft.Stiamo parlando di Ghost Recon Breakpoint, il nuovo capitolo della serie attualmente in closed beta.Come annunciato da Ubisoft in un comunicato ufficiale, "durante la closed beta (5 - 8 settembre), sarà possibile accedere a diverse zone dell'isola di Auroa e intraprendere missioni da ...

La closed beta di Ghost Recon Breakpoint è ora disponibile : Ghost Recon Breakpoint, il nuovo capitolo della serie di Ubisoft, è in arrivo tra poco meno di un mese e punta ad essere un successore degno di Wildlands. Abbiamo già appreso abbastanza informazioni sul gioco, compresi i dettagli sui raid. Ma ora è arrivato il momento di provarlo perché la closed beta ha ufficialmente preso il via.Essendo una beta chiusa sarà disponibile per i giocatori che hanno prenotato il gioco, gli abbonati a UPLAY+, i ...

Tutti i dettagli della closed beta di Ghost Recon Breakpoint : Ubisoft annuncia che è ora possibile scaricare in anticipo la beta di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint per giocare dal 5 all'8 settembre su tutte le piattaforme. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale. Potranno accedere alla closed beta i giocatori che hanno prenotato il gioco, gli abbonati a UPLAY+, i giocatori che hanno partecipato ai test tecnici online e una selezione casuale di utenti che si sono registrati sulla pagina web della ...

Il nuovo trailer live action di Ghost Recon Breakpoint si focalizza sull'antagonista principale Cole D. Walker : Ghost Recon Breakpoint ha ricevuto trailer piuttosto singolari ultimamente. La settimana scorsa ne è stato pubblicato uno davvero bizzarro per illustrare gli aspetti di sopravvivenza del gioco. Ora, però, otteniamo qualcosa di molto diverso con un trailer live action che mette in mostra il nemico principale del gioco.Il video è intitolato "The Pledge" e presenta l'attore Jon Bernthal nel ruolo di Cole D. Walker. Walker sarà il principale ...

Ghost Recon Breakpoint - prova : Come spesso reiterato su altre sponde videoludiche, la guerra non cambia mai. Sono infatti i soldati a cambiare, facendosi carico di cicatrici destinate a corroderne per sempre la percezione del mondo. È quello che è successo a Cole Walker, ex leader della squadra speciale Ghost interpretato da Jon Bernthal, un mastino assetato di sangue che ha visto decine dei suoi compagni cadere con la faccia nel fango, un uomo che ha dedicato la vita alla ...

Ghost Recon Breakpoint cambia faccia in un nuovo e folle trailer : Ubisoft ha da poco pubblicato un nuovo e bizzarro trailer dedicato a Ghost Recon Breakpoint, il video vuole essere una sorta di guida sul campo che ha l'obiettivo di aiutare il giocatore a sopravvivere ai letali attacchi dei Lupi (i principali antagonisti del gioco), il tutto in un folle look anni 30.Se siete curiosi di scoprire tutti i trucchetti per portare a casa la pelle, allora vi consigliamo di prendere carta e penne e guardare ...

Ghost Recon Breakpoint è una favola nel nuovo trailer di gioco : Ubisoft torna a stuzzicare i palati di quanti attendono Ghost Recon Breakpoint. E lo fa rilasciando un particolarissimo trailer, che racconta con fare fiabesco alcuni degli aspetti principali che andremo a vivere nel prossimo capitolo della serie videoludica. Nel video, che si intitola Grossi Lupi Cattivi - e visibile poco più in basso in questo stesso articolo -, andremo a pregustarci trama e gameplay del gioco grazie ad uno stile grafico che ...

Ghost Recon Breakpoint PC : Svelate le specifiche : Ubisoft ha svelato le specifiche PC per Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint in grado di offrire ai giocatori che pianificano un visita ad Auroa la possibilità avere l’hardware necessario per un esperienza di gioco il più coinvolgente possibile. Giocare l’attesissimo titolo su PC con processori AMD Ryzen e schede grafiche Radeon consentirà infatti di vivere esperienze ...