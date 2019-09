Twitter ora permette di nascondere i commenti. E fa un altro repulisti : stop a 10 mila account : Quelli sgraditi potranno essere oscurati dal flusso della discussione. Dopo una sperimentazione in Canada, è adesso la volta di Stati Uniti e Giappone, possibili tappe intermedie verso un'espansione globale. E intanto il microblog sospende migliaia di account specializzati in...

Grazie al creatore di Super Smash Bros - Xbox è ora di tendenza su Twitter in Giappone : Durante uno speciale Direct dedicato a Super Smash Bros. Ultimate, il creatore della saga Masahiro Sakurai ha presentato il nuovo DLC dedicato Banjo-Kazooie.Dovete sapere che la serie Banjo-Kazooie era in origine disponibile sulle piattaforme Nintendo ma come lo stesso Sakurai ha spiegato durante l'evento, Microsoft ha acquisito Rare (lo studio creatore della saga) nel 2002 ed è ora in possesso dei diritti dell'IP. Sakurai ha ovviamente ammesso ...

Independet : anche Twitter lavora per debellare il razzismo sul social : La questione razzismo nata dopo i cori dei tifosi del Cagliari all’indirizzo di Lukaku e la lettera della Curva Nord al calciatore è stata ripresa in vario modo da tutti i giornali esteri ed ha trovato ovviamente una risposta forte da parte del mondo inglese. L’Independent oggi ha riportato anche la posizione di Twitter che si è subito schierata contro il razzismo. “Combatteremo come abbiamo fatto contro queste minoranze e ci ...

Crisi di governo - Salvini ancora al Viminale : “Finché posso resto”. E #Salviniacasa diventa trending topic su Twitter : “Faccio quello che dice il presidente della Repubblica. Finché posso rimango a lavorare” al Viminale. Il governo gialloverde è finito e il premier Giuseppe Conte si è dimesso, ma alla fine della giornata Matteo Salvini insiste e scrive sui social network che finché sarà possibile resterà sulla poltrona senza dimettersi. La reazione in rete è immediata e a fianco dei suoi sostenitori, parte l’hashtag #Salviniacasa che in poco ...

Ora Twitter ti informa sulle risposte a un post che ti interessa : (Foto: Twitter) Una delle ultime novità in fase di test da parte di Twitter è la ricezione della notifica quando qualcuno pubblica una risposta sotto a un tweet ritenuto importante e interessante. Una mossa per non perdersi le interazioni e a mantenere sempre di più gli utenti attivi sul social network. La novità ha generato qualche piccola confusione: non si tratta di una notifica a un cinguettio pubblicato dall’utente stesso – ...