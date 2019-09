Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 20 settembre 2019) Maxidi medicinali anti-acido ‘made in India’. L’Agenziadel(Aifa) annuncia infatti in un comunicato di aver disposto ildalle farmacie e dalla catena distributiva di tutti i lotti di medicinali contenenti il principio attivo ranitidina prodotto presso l’officina farmaceutica Saraca Laboratories ltd – India. Il motivo è la presenza, in alcuni di questi lotti, di un’impurezza denominata N-nitrosodimetilammina (Ndma) appartenente alla classe delle nitrosammine, già rilevata nel 2018 in una classe di farmaci anti-ipertensivi (sartani). La Ndma è classificata come sostanza probabilmente cancerogena per l’uomo dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sulla base di studi condotti su animali. La sostanza è presente in alcuni alimenti e nelle ...

SkyTG24 : Aifa, stop ai farmaci con ranitidina: contengono impurità cancerogene - Corriere : Aifa ritira farmaci con ranitidina: contiene impurità cancerogene - Noovyis : (“Impurità cancerogene”. L’agenzia italiana ordina il ritiro del farmaco) Playhitmusic - -