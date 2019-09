CorSport | Lecce-Napoli | si cambia In campo Ospina e Malcuit Riposano Koulibaly e Fabian

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 20 settembre 2019) Domenica ilincontrerà ilin trasferta e Carlo Ancelotti pensa alla formazione. Il mister vuole dare spazio a chi finora ne ha trovato poco in campionato e Champions. È pronto a mischiare le carte, scrive il Corriere dello Sport, e anche gli uomini. Ne cambierà diversi, per permettere a chi ha giocato di più di riposare. Anche perché mercoledì si tornerà incontro il Cagliari. E alloraRuiz finiranno per riposare e potrebbe fermarsi per un turno anche Mertens. Andiamo per ordine, a partire dalla porta. Tra i pali dovrebbe essercial posto di Meret. Di Lorenzo lascerebbe il posto sulla destra a, finora mai impiegato. A sinistra, invece, Ghoulam potrebbe subentrare al posto di Mario Rui. Al centro la coppia inedita, finora, Maksimovic-Manolas. A centrospazio a Zielinski, accanto a lui è in atto un testa a testa tra Elmas e Allan, ...

