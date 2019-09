Sondaggi | l' effetto Renzi | quanto perde il Pd dopo la scissione

Sondaggi o Swg per Mentana - Toti debutta col botto. Effetto-disastro su Berlusconi - Forza Italia minimo storico : Il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana sui singoli partiti regala due sentenze: l' Italia è spaccata a metà, con un'ipotetico centrosinistra (che raggruppasse Pd, M5s, +Europa giù giù fino ai Verdi) leggermente davanti al centrodestra unito. La seconda, succulenta, è l'impatto che Giovanni T

M5S in crescita grazie all’«effetto Conte» Lega in calo (ma oltre il 30%) Sondaggi o : Il balzo 5 Stelle nei giorni della crisi: da 17,4 a 24,2. Il Partito democratico recupera qualche decimale, passando dal 21,6 al 22,3. Nel centrodestra Fratelli d’Italia arriva al 7,8% e sorpassa Forza Italia che scende al 6%

Sondaggi o Ipsos - M5s cresce di sette punti grazie “all’effetto Conte”. Lega ne perde quattro. Salgono anche Pd e Fdi : I 5 stelle in crescita di quasi sette punti , il Carroccio in calo di quattro ma sempre sopra il 30 per cento e davanti ai grillini. Di poco, ma sale anche il Partito democratico. E’ questa la fotografia realizzata da Ipsos per il Corriere della sera. Confrontando i dati rilevati il 18 luglio e il 28 agosto, quindi un mese dopo la crisi di governo e alla vigilia del nuovo incarico a Giuseppe Conte, chi beneficia maggiormente della ...

