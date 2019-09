Oroscopo | classifica del mese di ottobre | novità per Toro | flirt per Acquario

Oroscopo ottobre - classifica sull'amore : passionalità per Scorpione e Pesci : Durante il mese di ottobre 2019 troveremo Mercurio, Venere ed il Sole passare dal segno della Bilancia a quello dello Scorpione mentre Marte lascerà la Vergine per acclimatarsi nel segno successivo della Bilancia. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario e Nettuno in Pesci. Il Nodo Lunare si troverà nell'orbita del Cancro, nel frattempo Urano sarà in Toro. Sul podio 1° posto Pesci: focosi. I nativi che ...

L'Oroscopo del giorno 18 settembre - da Bilancia a Pesci : classifica - Acquario 'top' : L'oroscopo del giorno mercoledì 18 settembre 2019 è pronto a dare un giudizio su come sarà il prossimo mercoledì di metà settimana. Come sempre, sotto osservazione principalmente i settori riguardanti amore e lavoro in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Quest'oggi, l'Astrologia applicata ai segni rappresentanti la seconda metà dello zodiaco ha già fatto le sue scelte: mercoledì saranno i simpatici amici ...

Oroscopo 18 settembre - classifica : Toro energico - umore flop per l'Ariete : Mercoledì 18 settembre 2019 troviamo Urano e la Luna nel segno del Toro mentre Marte ed il Sole saranno nell'orbita della Vergine. Mercurio e Venere stazioneranno nel segno della Bilancia, nel frattempo Saturno e Plutone rimarranno sui gradi del Capricorno. Giove permarrà nel segno del Sagittario come Nettuno che continuerà il suo moto in Pesci. Sul podio 1° posto Capricorno: lavoro a gonfie vele. I nati del segno che svolgono un lavoro alle ...

L'Oroscopo del 13 settembre da Bilancia a Pesci : 'classifica' - Scorpione al 1° posto : L'oroscopo del giorno 13 settembre 2019 è pronto a mettere in chiaro la classifica e le previsioni astrali di questo venerdì. Ansiosi di sapere come saranno le stelle il quinto giorno della settimana? Sotto indagine in questo contesto, come da prassi da tempo consolidata, l'Astrologia applicata agli ultimi sei segni della corolla zodiacale: iniziamo subito a mettere in risalto i migliori e i peggiori tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, ...

Oroscopo - classifica 13 settembre : viaggi per il Sagittario : Venerdì 13 settembre 2019 la Luna e Nettuno stazioneranno in Pesci mentre Marte, Mercurio, Venere ed il Sole si troveranno nell'orbita della Vergine. ll Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro con Plutone e Saturno sui gradi del Capricorno. Giove permarrà nel segno del Sagittario come Urano in Toro e Nettuno che rimarrà stabile in Pesci. Sul podio 1° posto Bilancia: lavoro a gonfie vele. L'ambiente di lavoro godrà probabilmente di un clima sereno ...

L'Oroscopo di domani 10 settembre 1ª sestina : classifica - Vergine top e Toro cinque stelle : L'oroscopo di domani martedì 10 settembre 2019 prepara la strada alla ripartenza di una nuova settimana. Chissà quali saranno i segni favoriti in amore e nel lavoro? A rispondere alla domanda spetta ovviamente all'Astrologia del momento, nel nostro caso evidenziata oltre che nell'attesissima classifica stelline anche nelle previsioni zodiacali. A proposito di predizioni, ci preme ricordare ai più che in questa sede saranno presi in analisi i ...

Oroscopo - classifica lunedì 9 settembre : figli da attenzionare per Acquario : lunedì 9 settembre 2019 la Luna, Plutone e Saturno si troveranno nell'orbita del Capricorno, mentre Marte, Mercurio, il Sole e Venere stazioneranno in Vergine. Giove permarrà il suo moto in Sagittario come Urano rimarrà nel segno del Toro. Il Nodo Lunare sarà in Cancro, nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Sul podio 1° posto Leone: nuovi amori. Una persona entrata da poco come semplice conoscenza nella vita dei nativi, potrebbe ...

Oroscopo - classifica 8 settembre : nuove conoscenze per Vergine : Domenica 8 settembre 2019 Saturno, la Luna e Plutone stazioneranno nel segno del Capricorno mentre il Sole, Marte, Mercurio e Venere si troveranno nell'orbita della Vergine. Giove continuerà il suo moto in Sagittario come Urano proseguirà nel segno del Toro. Il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro e Nettuno sarà sui gradi dei Pesci. Sul podio 1° posto Vergine: nuove conoscenze. Lo Stellium di Terra favorirà, con ogni probabilità, nuovi ...

Oroscopo - classifica del 7 settembre : passione per Capricorno - Toro energico : Sabato 7 settembre la Luna viaggerà dal segno del Sagittario, dove staziona anche Giove, a quello del Capricorno, dove vi sono Saturno e Plutone. Il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro ed Urano rimarrà in Toro. Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci mentre il Sole, Venere, Marte e Mercurio si troveranno nell'orbita della Vergine. Sul podio 1° posto Vergine: incontri fortunati. Dopo una mattinata senza troppe novità degne di nota, i nativi ...

