Fonte : oasport

(Di giovedì 19 settembre 2019) Con Vincenzo Nibali che ha annunciato la sua rinuncia a partecipare ai Campionati del Mondo disu strada che si terranno domenica 29 settembre nello Yorkshire, sono rimasti in 15, tra i preselezionati dal CT Davide Cassani, a giocarsi un posto negli otto che rappresenteranno l’Italia. Di seguito, con il nostro, andiamo ad analizzare uno per uno, dunque, i nomi che potrebbero far parte delle squadra azzurra finale, concentrandoci sui punti di forza e sullo stato didi ognuno. Matteo Trentin: Trentin è sicuro del ruolo da capitano della nazionale azzurra. Non poteva essere altrimenti dato che, grazie al suo ottimo spunto veloce abbinato alla grande capacità di difendersi su salite brevi, è perfetto per il circuito. Matteo, inoltre, è supportato da una grandissima condizione. Al Tour de France ha vinto in solitaria la tappa di Gap, mentre al recente Tour of ...

SilviaCantoia : RT @OA_Sport: Ciclismo, Mondiali 2019: il borsino dei convocati dell’Italia. Il più in forma e le incognite - OA_Sport : Ciclismo, Mondiali 2019: il borsino dei convocati dell’Italia. Il più in forma e le incognite - zazoomblog : Ciclismo Mondiali 2019 in tv: su che canale vederli. Palinsesto RAI ed Eurosport. Programma e orari giornalieri -… -