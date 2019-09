L' assessore di Fratelli d' Italia che va al gay pride

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Luca Sablone Parla l'avvocato ex democristiano: "Ci sono state conquiste di diritti che giustamente i gay devono difendere" Si chiama Roberto Rosso, ha 59 anni ed è un avvocato. Conferma e ribadisce di aver preso parte alle ultime edizioni del gay: "Certo che ho partecipato perché ci sono tante conquiste realizzate, come le unioni civili, che è giusto difendere. Ci sono state conquiste di diritti che giustamente i gay devono difendere". L'did'ai Diritti civili della Regione Piemonte però ha precisato che ci sono anche diverse cose che non condivide, come ad esempio l'utero in affitto: "Per me è il mero sfruttamento di una donna che diventa una schiava". E poi ha affermato: "Non possono nemmeno pensare di trasformare ogni desiderio in un diritto". Giornata regionale dei diritti civili Rosso ha anche tuonato contro la sindaca Appendino sulla ...

albertoinfelise : RT @castejump: Niente, Fratelli d'Italia si fa riconoscere anche a Bassano del Grappa. L'ex assessore @gcunico sintetizza questa situazione… - castejump : Niente, Fratelli d'Italia si fa riconoscere anche a Bassano del Grappa. L'ex assessore @gcunico sintetizza questa s… - umbriajournal_ : Assessore di Bastia, Valeria Morettini, aderisce a Fratelli d’Italia -