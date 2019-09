Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Sorriso dolce, senza un filo di trucco, bella, vestita tutta di nero con occhialini colorati e un anello in cui spicca il nome del padre “Eros”. Incontriamoin centro a Milano. A soli 22 anni ha già vissuto sulla sua pelle momenti difficili, bui, per toccare il fondo e risalire grazie allo sport e alla disciplina. Essere figli privilegiati ha una infinità di vantaggi, ma il rovescio della medaglia la “gente comune” non la conosce ed è fatta anche di minacce, perdita della privacy e il dito sempre puntato, ventiquattro ore su ventiquattro. Oggiè radiosa, fa spallucce al passato e guarda avanti con la voglia di imparare quante più cose possibili per essere perfetta, o quasi. Dopo le esperienze in tv con il daily di X Factor per tre anni e come inviata speciale in “Vuoi scommettere?”,si è lanciata anima e corpo in radio e va in onda su RTL 102.5 (dalle 15 ...

Cascavel47 : Aurora Ramazzotti a FqMagazine: “Chi si prende la briga di insultarmi sui social mi fa pena. In ogni caso, io sto b… - LucaBalda : A quanto pare Aurora Ramazzotti allieta i pomeriggi di rtl102.5(con un bel everybody say eeee tra l’imbarazzo gener… - TALLMADANI7 : Regardez 'L'Aurora - Eros Ramazzotti' sur YouTube -