Terrore a Napoli | auto sulla carrozzina | donna si lancia e afferra il neonato al volo

Fonte : ilmattino

(Di martedì 17 settembre 2019)investito da un?al rione Stella salvato da una passante. Una tragedia sfiorata all?ora di pranzo in via Bernardo Celentano, ad angolo con via Santa Teresa degli Scalzi. Erano...

Luisell15570256 : @Deangaia1 @eleozser Mi fate veramente paura terrore puro, pensare che al mondo esistono persone come voi. ????????????Ai… - CalcioNapoli24 : - NapoliAddict : 'You again!', Klopp ha il terrore di Insigne. Gazzetta: Lorenzo vuole confezionargli un altro scherzetto e riprende… -