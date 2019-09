Israele, Gantz avanti con 59 seggi

La tv commerciale israeliana Canale 13 ha diffuso un nuovo exit poll affinato, in base al quale la coalizione di centrosinistra guidata da Bennydel partito Blu Bianco si attesterebbe a 59contro i 53 del blocco di destra di Benjamin Netanyahu. Confermati dallo stesso exit poll i 15alla Lista araba unita. Per avere la maggioranza alla Knesset occorrono almeno 61su 120.(Di mercoledì 18 settembre 2019)

Dalla Rete Google News

Il Sole 24 ORE

Gli exit poll delle elezioni in Israele dicono che Gantz è in testa su Netanyahu 33 seggi contro 31, in base ai primi dati di Canale 13.