Papa Francesco | Salvini e il rosario | Insultano i politici? Qualcuno se lo

Tav - Papa Francesco promuove l’alta velocità : “Opera pubblica di importanza strategica” : Papa Francesco dice sì all'alta velocità: senza citare esplicitamente la Tav, Bergoglio definisce l'alta velocità "un'opera pubblica di importanza strategica". Il pontefice, inoltre, rivolge una benedizione ai politici e ai governanti, pur sostenendo che ogni tanto "qualcuno" di loro si meriti anche gli insulti che riceve.Continua a leggere

Papa Francesco - inaudito in Vaticano : "Troppo comunista? No...". Appello politico : una bomba su Pd e M5s : "Pregate per i governanti e per i politici, perché possano portare avanti dignitosamente la loro vocazione". Papa Francesco nella Messa mattutina a Casa Santa Marta, ripresa dopo la pausa estiva, riserva un messaggio tra le righe che sembra diretto a Pd e M5s. Come riporta Vatican News, riflettendo

Papa Francesco : "Chiudere spazi e negare ospitalità è senza senso" : Papa Francesco torna a parlare di migranti e accoglienza in un messaggio all'Incontro Internazionale di Preghiera per la Pace organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio e in corso a Madrid, in Spagna. Papa Francesco: 'La xenofobia è una malattia' "Le xenofobie cavalcano sui cosiddetti populismi politici" Secondo Bergoglio: "È insensato, nella prospettiva del bene dei popoli e del ...

Napoli - arrestato il 'pizzaiolo' di Papa Francesco/ Enzo Cacialli "truffava anziani" : Il 'pizzaiolo di Papa Francesco' arrestato a Torino: accusato di truffare pensionati e anziani. Nel 2015 Enzo Cacialli a Napoli regalò a Bergoglio una pizza

Choc a Napoli - il pizzaiolo di Papa Francesco arrestato per truffa agli anziani : È il 23 marzo del 2015. E Papa Francesco in visita pastorale a Napoli riceve una pizza speciale con i colori del Vaticano: mozzarella di bufala, pomodorini gialli e la scritta «W il...

Papa Francesco non perde il vizio e scende in campo : dove si è spinto contro il populismo : "E questo è un pericolo di questo tempo della nostra civiltà: i particolarismi che diventano populismi e vogliono comandare e uniformare tutto". Non perde il vizio il Pontefice. Sono parole di Papa Francesco, ricevendo in Udienza i vescovi orientali cattolici in Europa, convenuti a Roma in occasion

Papa Francesco contro il populismo : "È un pericolo" : Luca Sablone Il Pontefice attacca anche l'ergastolo: "Non è la soluzione dei problemi, ma un problema da risolvere. Mai privare del diritto di ricominciare" Papa Francesco lancia l'allarme populismo: "È un pericolo di questo tempo della nostra civiltà: i particolarismi che diventano populismi e vogliono comandare e uniformare tutto". L'anno scorso il Pontefice aveva dichiarato che l'unico populismo possibile è quello cristiano: ...

Papa Francesco mette all’asta la ‘sua’ Lamborghini : venduta per 900 mila euro : La super auto donata a Bergoglio nel 2017 finanzierà anche un asilo e un seminario ad Haiti colpito dal sisma del 2010.Continua a leggere

Paolo Becchi - gli strani silenzi di Giuseppe Conte : "Di cosa non ha mai parlato". La manina di Papa Francesco : "Un silenzio assordante". Paolo Becchi è rimasto sorpreso da quello che Giuseppe Conte non ha detto, tra Camera e Senato. Una spia di quello che dobbiamo aspettarci dal governo di Pd e M5s. Il "buco nero" di Conte nei due giorni della fiducia riguarda, spiega il professore ed editorialista di Libero

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - papà Francesco rivela : «Non è abituata alle faccende domestiche» : Il rapporto tra Cecilia Rodriguez e il futuro suocero non è mai stato idilliaco, ma qualche battuta di troppo attraverso i media rischia di farli arrivare ai ferri corti. «Cecilia non...

Papa Francesco e lo scisma della Chiesa Cattolica : "Prego affinché non ci sia" : "Io non ho paura degli scismi, prego perché non ce ne siano, perché c'è la salute spirituale di tanta gente". Così Papa Francesco, di ritorno dalla sua trasferta in Africa, su un possibile scisma nella Chiesa Cattolica americana. Parole ambivalenti, quelle di un Pontefice da tempo circondato e criti

Papa Francesco : "Xenofobia malattia come il morbillo" : Gianni Carotenuto Rispondendo alla domanda di un giornalista sull'aereo Papale di ritorno dal viaggio in Africa, Papa Francesco ha detto che "la xenofobia è una malattia, come il morbillo". E ha aggiunto: "Chi alza i muri rimarrà solo" Nazionalismi, populismi e paura del diverso sono da sempre tra i principali nemici di Papa Francesco. Il Pontefice, di ritorno dalla sua 31esima visita apostolica in Mozambico, Madagascar e Mauritius, ...

Papa Francesco in volo : "Non ho paura di uno scisma - ma prego che non ci sia" : Gli attacchi del cattolicesimo conservatore Usa e i rischi di uno scisma, che lui dice di “non temere”, pur pregando perché non ci sia, sapendo che a determinare tutto è ancora il Vaticano II, oltre alle infiltrazioni “dell’ideologia”. I pericoli della xenofobia, che è “una malattia, come il morbillo”, e fa sì che “chi alza muri resti solo”. L’allarme per ...

Vaticano - Socci e i vescovi rossi di Papa Francesco : "Alle elezioni sono una macchina di propaganda del Pci" : La Chiesa dovrebbe essere sempre la stessa, custodendo la verità rivelata (che è sempre la stessa) e guidando gli uomini all' eternità. Ma dal 2013 è diventata un' altra cosa da ciò che è stata per duemila anni. E, al seguito di Papa Bergoglio, anche i vescovi italiani sembrano essere passati dal Cu