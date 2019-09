Salvini | «Questa è l' Italia che vincerà Mai con la sinistra | mai con il Pd»?» Pontida

Salvini : «Questa è l'Italia che vincerà. Triste Di Maio col cappello in mano». Pontida - aggredito videomaker : È il giorno di Pontida, il raduno leghista è entrato nel vivo. Sul prato circa 80 mila persona in quello che gli organizzatori considerano la Pontida più affollata di...

Migranti : Salvini - ‘Carola? in paese normale questa tizia sarebbe in galera’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “questa tizia per arrivare a Lampedusa di notte ha schiacciato una motovedetta con 5 militari a bordo, in un paese normale questa tizia sarebbe in galera”. Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su rete4 su Carola Rackete. “Per le mie azioni sull’immigrazione penso che mi arriveranno 3-4-5 processi. Ma rifarei tutto” e conclude: “Non vorrei che ora qualcuno avesse calato ...

Salvini – Verdini - Rodolfo Salemi parla della sua presunta relazione con Francesca : “La conosco ma questa estate non l’ho mai incontrata” : “La conosco ma non ho mai preso con lei neanche un caffè, non ho il suo numero di telefono e questa estate non l’ho mai incontrata”. È quanto dichiara in un’intervista a Oggi Rodolfo Salemi, modello e tentatore di Temptation Island indicato da alcuni gossip come il presunto amante di Francesca Verdini, la fidanzata del leader della Lega Matteo Salvini. Il giovane era stato indicato infatti come colui che aveva messo in crisi la coppia e, ...

Un selfie con il figlio del boss. Clamoroso - Matteo Salvini Questa volta l’ha fatta grossa. Ecco la foto incriminata : Matteo Salvini ancora nel centro della bufera. Stavolta è colpa di una foto. A sollevare il caso Andrea Caso e Francesco Urraro, membri campani della Commissione parlamentare Antimafia, con la portavoce Virginia Villani della Commissione Lavoro alla Camera. A loro, riferiscono, stanno scrivendo indignati, in queste ore molti cittadini. “Siamo rimasti allibiti per la foto, rilanciata oggi da alcuni quotidiani e siti napoletani, che ritrae Matteo ...

Pietro Senaldi sulla fine della legislatura : "Questa è una crisi di sistema per far fuori Salvini" : "Tutti hanno paura del voto". Pietro Senaldi, ospite a In Onda, su La7, rivela l'obiettivo del governo (ancora in fase di trattative) M5s-Pd: "Questa è una crisi di sistema per far fuori Matteo Salvini". Il leader della Lega, secondo il direttore di Libero, guadagnerebbe anche nel caso in cui l'inci

Crisi di governo - Salvini a Conte : "Questa è una balla" : Mentre il premier Conte parla Salvini al suo fianco scuote il capo e commenta: "Questa è una balla proprio". Conte gli...

Open Arms. Legambiente denuncia Matteo Salvini : "Vediamo se anche questa volta fuggirà dalle aule giudiziarie" : Legambiente denuncia Matteo Salvini. L'associazione ecologista, che in teoria non ha nulla a vedere con l'immigrazione, scende in campo a favore della Open Arms. "Non può e non deve passare - spiega il presidente Gianfranco Zanna - l'idea che ci sia un uomo sopra la legge, in grado di calpestare imp

Ponte Morandi - Salvini : “Squallido parlare in una giornata come questa di autostrade” : “E’ squallido che in una giornata come questa ci ancora qualcuno che parli di autostrade. Chi sbaglia paga, ma non decide né l’ingegnere né l’avvocato, anche perché queste sono tutte partite gestite dai Cinque Stelle”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al termine di un pranzo con il sindaco di Genova, Marco Bucci e il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. questa mattina alla ...

Richard Gere : "Salvini non mi interessa - voglio aiutare questa gente" : “Non sono interessato a Salvini, i politici invece di aiutare queste persone le demonizzano e questo deve finire e può finire se lo facciamo finire noi. Il mio unico interesse è aiutare questa gente. Basta”. Così l’attore Richard Gere rispondendo ai cronisti a Lampedusa in conferenza stampa assieme a Open Arms. Richard Gere ha aggiunto: “Non sono italiano e sono restio a parlare della situazione ...