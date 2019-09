Pontida | Salvini conclude il comizio sul palco con Greta | bimba di Bibbiano

Pontida - diretta. Salvini : «Questa Italia vincerà. Mai con la sinistra - mai con il Pd?». Aggredito videomaker : È il giorno di Pontida, il raduno leghista è entrato nel vivo. Sul prato circa 80 mila persona in quello che gli organizzatori considerano la Pontida più affollata di...

Pontida - il video racconto della giornata tra cuori immacolati - rabbia e colpi di teatro. Salvini officia il rito collettivo : “Prendetevi per mano” : “L’odio e la paura non abitano a Pontida. Rispondiamo agli insulti con i sorrisi”. Dal palco di Pontida, il leader leghista Matteo Salvini arringa le migliaia di persone che sono arrivate per l’annuale raduno della Lega. Una frase che sembra rimanere inascoltata. I nomi di Conte e Di Maio sono accolti dai cori “buffoni, buffoni” mentre il video giornalista Antonio Nasso è stato aggredito con un pugno sulla ...

Matteo Salvini : "Niente odio a Pontida. Questa è l'Italia che vincerà" : Non poteva che essere il leader della Lega Matteo Salvini a chiudere la manifestazione leghista Pontida 2019 con un lungo discorso che ha ricalcato i temi di tutti i comizi che l'ex Ministro dell'Interno sta facendo da giorni, sia nelle piazze che in continue dirette su Facebook.Questa è l’Italia che non chiede l’elemosina ma che chiede lavoro e dignità per i suoi figli. Sfideremo i traditori chiusi nel palazzo. Questa è una delle Pontida più ...

Da "Traditori" a "Carola" - otto parole scelte da Matteo Salvini a Pontida : Sulle note dell'aria 'Nessun dorma', Matteo Salvini è salito sul palcoscenico di Pontida per parlare a popolo della Lega. Ecco cinque pillole estratte dal suo discorso. Traditori "La politica senza cuore e senza passione è solo uno scambio di merce e di poltrone, e qua non ci sono poltronari, ma solo donne e uomini con dei valori. Vi invito ad essere determinati, coraggiosi e ad esercitare pazienza perché non possono scappare dal ...

Pontida - Salvini sul palco con bimba vittima di Bibbiano : "Lei ha ritrovato la sua mamma" : Serena Pizzi Salvini accolto da una marea di persone a Pontida. Sul palco fa salire una bimba che da poco ha ritrovato la sua mamma "Oggi qui noi abbiamo vinto". E a giudicare dalle foto, dai numeri social e dall'affetto dimostrato, viene davvero facile dire che Matteo Salvini ha davvero vinto. Ad accoglierlo a Pontida ci sono migliaia di persone, ce ne sono talmente tante che gli abitanti hanno addirittura aperto i cancelli delle ...

Salvini a Pontida : referendum se smonteranno dl Sicurezza Sul palco la bimba di Bibbiano Le foto del raduno leghista : «Sull’immigrazione la vedo grigia nei prossimi mesi, la vedo male». «Conte? C’è un servitore di due padroni e presidente buono per tutte le poltrone»

Leopardi - Enzo Ferrari e Giovanni Paolo II. Tutte le citazioni di Salvini dal palco di Pontida : Il pantheon di Salvini è estremamente variegato, nel suo discorso dal palco di Pontida 2019 non sono mancate le citazioni dei suoi personaggi di riferimento. Non manca Oriana Fallaci, poi c’è spazio per tutti, da Leopardi a Enzo Ferrari, passando per Giovanni Paolo II, don Pierino Gelmini, Rosario Livatino, Margaret Thatcher. Un pensiero anche per Enrico Berlinguer e i ringraziamenti di rito a Umberto Bossi e Roberto Maroni. L'articolo ...

