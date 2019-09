Napoli Basket eliminato dalla Supercoppa di Lega

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 15 settembre 2019) La Ge.Vieliminatadi. Sconfitta sia da Agrigento che da Trapani nelle due trasferte in terra siciliana. E’ già tempo di riflessioni in casa, che dispone di uno starting-five di livello assoluto ma di una panchina poco utilizzata e non all’altezza dei primi cinque elementi, e questo fa tutta la differenza del mondo. In terra siciliana si è aggregato anche il tanto atteso Roderick, buttato subito nella mischia da coach Lulli nella seconda gara contro Trapani, realizza quindici punti ma non bastano per portare i blu di patron Grassi alla vittoria. L’americano è un lusso per la categoria, ma il suo innesto ha chiaramente tolto punti dalle mani a Monaldi il vero leader offensivo delle ultime uscite azzurre. Non è tempo di processi, ci mancherebbe,è una matricola che ha investito molto e che punta ad essere ...

