MotoGp – Marquez punge Valentino Rossi | “l’episodio di ieri mi ha dato motivazioni extra

MotoGp – Lorenzo spiazza tutti - lo spagnolo critica Marquez e difende Valentino Rossi : “mi ha sorpreso che…” : Lo spagnolo ha parlato del compagno di squadra e del pesarese, facendo una considerazione alquanto particolare Jorge Lorenzo non è certamente un tipo che le manda a dire, se ne sarà accorto questa volta anche Marc Marquez, che si è visto arrivare addosso importanti critiche relative al comportamento tenuto dopo il ritorno in pista del maiorchino. Lapresse Interrogato sulla questione, l’ex Ducati ha fatto una netta distinzione tra il ...

VIDEO MotoGp - GP San Marino 2019 : highlights e sintesi della gara. Marquez vince - che battaglia con Quartararo! Valentino Rossi 4° : Marc Marquez ha vinto il GP di San Marino 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Misano intitolato a Marco Simoncelli. Lo spagnolo si è imposto al termine di un serratissimo duello con Fabio Quartararo che ha animato tutta la gara, il francese ha condotto a lungo e soltanto nell’ultimo giro ha subito il sorpasso decisivo dello spagnolo che ha allungato in classifica generale. Valentino Rossi non è riuscito ad andare ...

MotoGp - GP San Marino 2019 : Fabio Quartararo - perché il francese rappresenta l’unica - credibile alternativa a Marc Marquez : Marc Marquez è pronto per festeggiare il suo sesto titolo nella MotoGP, arrivando alla 14esima gara di Aragon con un margine da record che non si vedeva dal lontano 2005. La classe regina è pronta ad inchinarsi per l’ennesima volta allo spagnolo che, da quando è sbarcato nel 2013, non ha lasciato scampo a nessuno se non nel campionato 2015 nel quale successe letteralmente di tutto. Chi, quindi, potrebbe fermare questo strapotere? I rivali ...

MotoGp - GP San Marino 2019 : Marc Marquez vs Fabio Quartararo - è nata ufficialmente la rivalità del prossimo decennio : Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 di MotoGP ha offerto al caloroso pubblico romagnolo un fine settimana ricchissimo di avvenimenti, conclusosi con l’emozionante duello tra Fabio Quartararo e Marc Marquez che ha consegnato la vittoria a quest’ultimo. Già dalle qualifiche del sabato si era capito che si sarebbe potuto assistere ad una corsa entusiasmante, con il grande passo delle Yamaha e l’ennesimo capitolo ...

MotoGp - analisi GP San Marino 2019 : il cannibale Marquez non è ancora pronto a lasciare lo scettro : Quando il GP di San Marino 2019 di MotoGP stava per entrare nelle tornate finali, e si è capito che la serratissima battaglia tra il francese Fabio Quartararo e lo spagnolo Marc Marquez si sarebbe probabilmente decisa all’ultima staccata, in molti non possono che aver pensato “ci risiamo”. Recentemente (sia in Austria che in Gran Bretagna) il sette volte campione del mondo spagnolo è stato sconfitto in maniera netta e decisa ...

MotoGp - Marc Marquez vince a San Marino davanti a Quartararo e Vinales. Valentino Rossi quarto : Marc Marquez vince con un sorpasso all’ultimo giro il Gp di San Marino, tredicesimo appuntamento stagionale della Motogp. Il campione del mondo su Honda precede sul traguardo il francese Fabio Quartararo e il connazionale Maverick Vinales, quarto Valentino Rossi davanti a Franco Morbidelli e Andrea

MotoGp Misano - Marquez doma Quartararo - terzo Vinales davanti a Valentino Rossi : Marc Marquez vince il gran premio di San Marino a Misano. Detta così sembra facile, ma il campione del mondo in carica ci mette tutta la gara a domare la Yamaha di quella “bega” (Valentino dixit) di Fabio Quartararo. Il campione del mondo gli rimane incollato dal primo al penultimo giro, poi lancia l’attacco e si esibisce in un sorpasso talmente ben riuscito da garantirgli 20 metri di allungo che conserverà fino alla fine. ...

MotoGp - Pagelle GP San Marino 2019 : Marc Marquez vince di forza - Quartararo eroico - Rossi si accontenta - male la Ducati : Inesorabile. Marc Marquez voleva vincere a Misano e ce l’ha messa tutta. Voleva rifarsi dopo le due beffe all’ultimo giro di Red Bull Ring e Silverstone e impartisce una “lezione” a Fabio Quartararo che le prova tutte per vincere per la prima volta in carriera. Le Yamaha ufficiali calano in gara, mentre le Ducati non si vedono mai. Cadute improvvide per Alex Rins e Cal Crutchlow. Il Gran Premio di San Marino 2019 della ...

MotoGp : Marquez vince il Gp San Marino : 14.55 Marc Marquez (Honda) si aggiudica il Gp di San Marino, dopo uno spettacolare duello con Fabio Quartararo (Yamaha). Vinales completa il podio.Ottimo quarto Rossi,penalizzato da una brutta partenza. Poi Morbidelli e Dovizioso. Vinales,partito in pole,viene sorpassato al 4° giro da Quartararo con Marquez in scia. Il francese spinge moltissimo, ma lo spagnolo lo incalza. Ultimo giro emozionante:passa Marquez,controsorpasso Quartararo, ma ...

Ordine d’arrivo MotoGp - GP San Marino 2019 : risultato e classifica. Marc Marquez precede Fabio Quartararo - quarto Valentino Rossi : L’Ordine d’arrivo del GP di San Marino della MotoGP vede la vittoria dello spagnolo Marc Marquez, che al termine di un ultimo giro pazzesco supera il transalpino Fabio Quartararo. Terza piazza per lo spagnolo Maverick Vinales, che precede tre italiani, con Valentino Rossi quarto, Franco Morbidelli quinto ed Andrea Dovizioso sesto. Ordine D’ARRIVO GP SAN Marino MotoGP 2019 1 M. Marquez 42:25.163 2 F. Quartararo +0.903 3 M. ...

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di San Marino di MotoGp : Per il pilota spagnolo della Honda è la settima vittoria nella tredici gare del Motomondiale corse finora

LIVE MotoGp - GP Misano 2019 in DIRETTA : Dovizioso e Valentino Rossi provano la rimonta - Marquez per tornare a vincere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28 Di seguito i risultati delle qualifiche di ieri per la MotoGP: 1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’32.265 9 9 287.2 2 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’32.560 7 7 0.295 0.295 291.8 3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 1’32.571 3 7 0.306 0.011 288.7 4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT ...

MotoGp - nessuna sanzione per Marquez e Valentino Rossi dopo il contatto a Misano : la motivazione : La Direzione Gara, dopo aver ascoltato i due piloti, ha deciso di non prendere alcun provvedimento per un motivo ben preciso Le qualifiche del Gran Premio di Misano hanno regalato l’ennesimo screzio tra Valentino Rossi e Marc Marquez, protagonisti di una situazione al limite sul finire della sessione. Alla staccata di curva 14 del circuito romagnolo, i due si sfiorano dopo una manovra del pesarese, che manda lo spagnolo su tutte le ...

MotoGp - GP San Marino 2019 : risultato e classifica warm-up. Marquez precede le Yamaha - cresce Dovizioso - fatica Rossi : Il warm-up mattutino del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 è andato in archivio con Marc Marquez (Honda) che ha firmato il miglior tempo della sessione in 1’33″409. L’iberico della Honda ha messo in mostra un passo molto solido e in crescendo con gomme medie migliorando passaggio dopo passaggio senza soffrire del degrado degli pneumatici. Alle sue spalle si è distinto il poleman iberico Maverick Viñales ...