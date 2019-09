Una Vita Anticipazioni 14 settembre 2019 | la puntata di stasera su Rete 4

Una Vita Anticipazioni 15 settembre 2019 : Blasco è morto! : Silvia, in ansia per l'evasione di Blasco, si rasserena quando scopre che l'uomo è deceduto durante la fuga.

Una Vita - trame spagnole : la nuova fiamma di Felipe rischia di morire - Susana depressa : La famosa soap opera Una Vita non smette di stupire. Negli appuntamenti che verranno trasmessi in Spagna, Felipe Alvarez Hermoso non riuscirà a mettere in salvo la sua amata Marcia. La povera domestica, durante un violento scontro tra Andrade, l’avvocato, e il poliziotto Mauro San Emeterio, avrà la peggio. La nuova fiamma del vedovo di Celia riceverà uno colpo di pistola e le sue condizioni di salute saranno abbastanza gravi. La sarta Susana ...

Una Vita - anticipazioni : Samuel in rovina dopo l'attentato alla galleria : Nuove ed avvincenti puntate di Una vita attendono i telespettatori nel corso delle prossime settimane, dove vedremo come Samuel reagirà a seguito della partenza di Blanca e Diego da Acacias. Il giovane Alday, stando alle anticipazioni, deciderà di investire tutto il suo denaro in una galleria d'arte che, sfortunatamente, verrà colpita e distrutta da un attentato anarchico. Samuel quindi, si ritroverà senza un soldo e le ristrettezze economiche ...

Una Vita anticipazioni : HIGINIO - ecco chi cercherà di smascherarlo… : Nelle prossime puntate italiane della telenovela Una VITA, diversi personaggi cominceranno ad avere dei sospetti sul conto del dottor HIGINIO Baeza (Diego Martin), l’uomo che salverà (apparentemente!) la VITA a Liberto (Jorge Pobes) in seguito all’attentato che devasterà la Galleria D’Arte Alday. Vediamo insieme i passaggi fondamentali di questa storyline… Una VITA, trame: HIGINIO si trasferisce nell’appartamento di ...

Beautiful - Una Vita e Il Segreto : dal 14 settembre tornano il sabato prima di Verissimo : I telespettatori di Beautiful, Una Vita e Il Segreto dovranno fare attenzione ad un'importante variazione di palinsesto a partire da oggi 14 settembre. Dopo la sospensione che ha riguardato tutto il periodo estivo, in data odierna farà irruzione nel pomeriggio di Canale 5 la gradita puntata del sabato pomeriggio per tutte tre le serie televisive. Tale programmazione sarà destinata a durare per qualche settimana, fino all'inizio di Amici che ...

Anticipazioni Una Vita - serale del 14 settembre : Blanca evita che Samuel venga ucciso : Doppio appuntamento in vista per la telenovela Una Vita che oggi 14 settembre andrà in onda sia di pomeriggio che di sera. Canale 5 aprirà la porta alle vicende di Acacias 38 a partire dalle ore 14:45 circa mentre, successivamente, sarà la volta del tradizionale episodio serale su Rete 4, in onda dalle ore 21:30 circa. Le trame di quest'ultimo saranno incentrate sul nuovo piano di Diego e Blanca di liberarsi di Samuel. La coppia mediterà di ...

Una Vita - trame 15-21 settembre : Blanca e Diego lasciano Acacias 38 - Silvia uccide Blasco : Torna lo spazio con le novità di Una Vita, la soap opera iberica che ogni giorno intrattiene quasi tre milioni di utenti in Italia. Le trame in onda da domenica 15 a sabato 21 settembre alle ore 14:10 su Canale 5 rivelano che ci sarà il trionfo dell'amore tra Blanca Dicenta e Diego Alday. Silvia Reyes, invece, scaglierà la sua furia contro Blasco, il responsabile della morte di Arturo. Una Vita: Blasco è un complice di Javier Le anticipazioni di ...

Sinisa Mihajlovic - le figlie Viktorija e Virginia a Verissimo : "La malattia di papà è stata Una notizia che ci ha cambiato la vita" : Nella prima puntata della nuova edizione di Verissimo, che andrà in onda domani, sabato 14 settembre 2019, su Canale 5 a partire dalle ore 16, Silvia Toffanin ha intervistato Viktorija e Virginia Mihajlovic, le figlie di Sinisa Mihajlovic, l'ex calciatore e allenatore del Bologna che, in questi mesi, sta lottando contro una forma acuta di leucemia che, però, non gli sta impedendo di continuare a svolgere la propria attività di allenatore.Le ...

anticipazioni Una Vita prossima settimana: Arturo viene ucciso Gli episodi di Una Vita in onda la prossima settimana lasciano tutti a bocca aperta. Arturo viene a sapere che sua figlia Elvira è incinta e che quindi, molto presto, sarà nonno. Intanto, continuano le cure per la sua vista, anche se nulla sembra utile a farlo

Una Vita - anticipazioni puntata di sabato 14 settembre 2019 (prime time) : anticipazioni puntata 814 e 815 di Una VITA di sabato 14 settembre 2019 (prima serata su Rete 4): Antoñito decide di organizzare una cena romantica del tutto privata alla Deliciosa per ottenere il perdono da Lolita, ma improvvisamente alla pasticceria arrivano curiosi e giornalisti e così il giovane Palacios ne approfitta per pavoneggiarsi e rilasciare dichiarazioni da megalomane. Ciò indispettisce Lolita, che si arrabbia e se ne va. Silvia e ...

Una Vita Anticipazioni 14 settembre 2019 : Antonito chiede scusa a Lolita e... : Antoñito vuole farsi perdonare per aver trascurato Lolita. Organizza così una serata romantica per la fidanzata.

Una riflessione sulla vita nel nuovo singolo di Renato Zero - audio e testo di La Vetrina : Il nuovo singolo di Renato Zero apre un altro varco sulla musica di Zero Il Folle, prossimo album che sarà consegnato al mercato a cominciare dal 4 ottobre. La Vetrina, nel quale ci propone una profonda riflessione sulla vita, rappresenta il secondo singolo estratto dall'album che è di fatto il naturale erede di Alt, rilasciato prima della parentesi Zerovskij con la quale ha voluto festeggiare i suoi primi 50 anni di carriera. Il testo ...

Una Vita anticipazioni : sorpresa - LUCIA scopre di essere la figlia di… : Una clamorosa scoperta legata alla sua nascita farà sprofondare LUCIA Alvarado (Alba Gutierrez) in una grossa crisi nelle prossime puntate italiane di Una Vita: la nuova protagonista della telenovela avrà infatti la certezza di essere figlia dei Marchesi di Valmez. La “novità” causerà tante dinamiche nelle storie ambientate a calle Acacias. Una Vita, trame: il padrino Joaquin confessa la verità a LUCIA Dando uno sguardo alle ...

Una Vita Anticipazioni 13 settembre 2019 : Il piano di Flora per far dichiarare Pena : Mentre Diego e Blanca fingono di non aver scoperto il piano di Samuel, Flora organizza un concorso per fidanzati, per far dichiarare Peña.