Il Milan nella casa del Verona | la partita live su Sky Sport

F1 - rinnovato il contratto del GP d’Italia fino al 2024 : ufficializzato l’accordo nella festa Ferrari a Milano : Mancavano solo i crismi dell’ufficialità e ora ci sono: il GP d’Italia sarà parte del calendario iridato della F1 per altri cinque anni, fino al 2024. Dopo l’anticipazione de La Gazzetta dello Sport di qualche mese fa che aveva reso noto l’accordo tra l’Automobil Club Italia e Liberty Media (il colosso delle comunicazioni a capo del Circus), quest’oggi nel corso della festa dedicata ai 90 anni della Ferrari e ...

Drefgold arrestato a Milano : 100 grammi di marijuana e 12mila euro nella sua abitazione : Drefgold, nome caldo della trap italiana, sotto contratto con la BHMG di Charlie Charles e Sfera Ebbasta, nonché figlioccio artistico di quest'ultimo, è stato arrestato il 23 agosto 2019 a Milano. L'arresto si è concretizzato in seguito al ritrovamento di 100 grammi di marijuana nella sua abitazione da parte delle forze dell'ordine. I poliziotti che hanno effettuato la perquisizione hanno inoltre rinvenuto 12.000 euro in contanti, una cifra che, ...

Nella lista nera Usa anche Huawei Italia e il centro di ricerche di Milano : Tra le entità finite nel mirino del dipartimento del Commercio Usa anche la struttura lombarda impegnata nello studio delle tecnologie delle microonde

Milano - principio di incendio nella metro : intervenuti i pompieri : principio di incendio sulla banchina della stazione della metropolitana di Loreto a Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 13 per spegnere un mucchio di stracci e cartone che aveva preso fuoco e che ha fatto scattare l’allarme anti incendio sulla banchina della linea verde, chiusa al pubblico per lavori di manutenzione fino al 31 agosto. Le cause dell’episodio sono ancora da chiarire. L'articolo Milano, principio di ...

Libri - Milano prima nella classifica di Amazon : è la città dove se ne acquistano di più. Seguono Padova e Pisa : E’ Milano la patria dei lettori: per il settimo anno consecutivo conquista il titolo di città che acquista più Libri, sia in formato cartaceo che digitale. La medaglia d’argento va a Padova, che scalza Torino, scivolata dal secondo posto del 2018 al sesto. Il terzo posto lo guadagna Pisa. Una vera rivoluzione per la città toscana che non era mai entrata nemmeno nella top ten. È quanto emerge dalla classifica di Amazon sulle città che ...

Operata nella notte la bambina di 8 anni investita sulle strisce a Milano : È stata Operata nella notte al San Raffaele di Milano una bambina di 8 anni, trasportata in elisoccorso, dopo essere stata investita ieri sera a Corsico, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme alla madre e ai fratellini, rimasti illesi. Secondo quanto si apprende la prognosi è ancora riservata. In base a una prima ricostruzione della polizia locale di Corsico, e in attesa di ascoltare nuovamente la testimonianza della ...

Milano - 30enne ucciso a coltellate nella sua casa di viale Monza : c’è un sospettato : Un trentenne di origine egiziana è stato ritrovato morto nella sua abitazione di viale Monza. Il ragazzo è stato ucciso a coltellate nella notte. La questura di Milano, che indaga sull’omicidio, ha già ascoltato diversi testimoni ed è stato individuato anche un sospettato. Ci sono stati dei tentativi di intervento da parte del 118, che ha mandato sul posto anche un’auto medica intorno alle 4.30 della mattina di martedì, ma sono stati ...

Forti piogge sulla Lombardia : disagi a Milano e Brescia - un ferito nella bergamasca : Attivato il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro. Chiusa la statale 336 verso l'aeroporto di Malpensa per allagamento

L’uomo del giorno – Marco Giampaolo - il Milan nella sua strada : è l’occasione della vita : La rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” è oggi dedicata all’attuale allenatore del Milan Marco Giampaolo, che compie 52 anni. Prima occasione della carriera in panchina, per lui, in una ‘big’, dopo i begli anni alla Sampdoria. Ma la storia di Giampaolo parte molto dietro. Da calciatore non arriva mai in Serie A, anzi tocca con mano la cadetteria ma solo per poco, con la maglia della Fidelis Andria. ...

Milano - nella notte spari con un fucile ad aria compressa contro un filobus al capolinea : Un assurdo episodio si è verificato nella notte appena trascorsa a Milano, precisamente in piazzale Lotto, zona San Siro. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un folle avrebbe sparato numerosi colpi con un fucile ad aria compressa all'indirizzo di almeno un mezzo, che in quel momento si trovava parcheggiato. Fortunatamente all'interno del veicolo non c'era nessuno, neanche il conducente, che si era allontanato momentaneamente. ...

Roma e Milano : il derby dei ristoranti nella Guida del Gambero Rosso (e 10 da provare) : Serica - MilanoNebbia - MilanoFratelli Torcinelli - MilanoCarlo e Camilla in Duomo - MilanoLocanda Perbellini - MilanoTrattoria Popolare L'Avvolgibile - RomaMarigold - RomaIdylio by Apreda - RomaMarzapane - RomaDrink Kong - RomaSi mangia meglio a Milano o a Roma? Nell’intramontabile derby tra le due capitali, su ogni fronte, questo è un tema tra i più dibattuti (e diciamo la verità, anche tra i più leggeri). C’è una risposta indiscutibile? ...

Milan - esordio nella ICC con il Bayern : live su Sportitalia : E’ arrivato il momento dell’esordio del nuovo Milan targato Marco Giampaolo, che s appresta a scendere in campo nella notte nel suo primo impegno nella International Champions Cup contro il Bayern Monaco. L’avversario, che si trova già alla sua terza partita nella competizione dopo la vittoria contro il Real Madrid e la sconfitta contro l’Arsenal, […] L'articolo Milan, esordio nella ICC con il Bayern: live su ...

Francesco Saverio Borrelli - i funerali nella chiesa di Santa Croce a Milano. FOTO : Francesco Saverio Borrelli, i funerali nella chiesa di Santa Croce a Milano. FOTO Durante la messa, l'ex procuratore generale morto il 20 luglio nell'omelia è stato ricordato così: "Sognava un'Italia lontana dal malaffare, pulita e bella". Anm: "Grati e riconoscenti di averlo avuto come collega, maestro e guida". ...

Milan - bomba nella notte : "Andrè Silva via dal ritiro". Verso il Monaco per 30 milioni - tesoretto per Correa : L'attaccante del Milan Andrè Silva ha lasciato il ritiro di Boston per tornare in Europa dove nelle prossime ore firmerà un contratto con il Monaco. L'attaccante portoghese ha salutato la squadra e alle 4 di questa notte (22 ore locali) ha preso l'aereo per rientrare a Milano. L'operazione porterà n