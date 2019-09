Manovra | Bersani | “Ha ragione Conte | serve intervento espansivo Lega e destra insultano

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) “Io sono ovviamente per unaespansiva, come dice. Non puoi fare manovre procicliche in un evidente momento di appannamento della ripresa, altrimenti rischi la recessione“. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi, risponde al giornalista Lanfranco Palazzolo sulle modalità con cui disinnescare l’aumento dell’Iva. E spiega: “Ci vogliono due cose. Innanzitutto, chi può allarghi i cordoni della Borsa e si metta a investire. La Germania deve mettere in circolo un po’ di soldi. In secondo luogo, tutti gli Stati, nella misura in cui possono, e ci metto anche l’Italia, devono avere un allentamento, purché sia per gli investimenti. Quindi, anche l’aumento dell’Iva va evitato in un altro modo. Il deficit va messo sugli investimenti. Intanto, si abbasseranno i tassi di interesse sui ...

