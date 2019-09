La vita in diretta | Simona Ventura parla delle sue grandi nemiche

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 12 settembre 2019) Lainrivela: “Le mie piùsono state donne” Grande ospite della puntata di oggi de Lainè stata l’amatissimache torna il 15 settembre con La Domenicasu Rai2. Lorella Cuccarini che ha spesoparole per la collega, le ha dato anche il merito di saper ascoltare e stare vicina alle donne. Subito arrivata la risposta di SuperSimo che ha detto: “Non a tutte, solo quelle che se lo meritano. Le mie piùsono state donne, ma non me ne frega niente.” E ha proseguito dicendo che per lei il “girl power” è molto importante e che, nella suaprivata e professionale, non è mai stata invidiosa di nessuno, perché chi è invidioso – a detta sua – vive male. Oggiè molto felice, per quanto riguarda il lavoro, la famiglia e ...

