Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019), 11 set. (AdnKronos) – Sarà eseguita questa mattina al Policlinico dil’sul corpo di Mercurio Nepa, ildi 84 anni trovato morto in casa a Terrasini. ‘Mike’, come lo chiamavano a Terrasini è stato trovato nel letto con alcuni pezzi di nastro adesivo alle gambe. Sul corpo non aveva segni di violenza o ferite. Non c’erano neppure segni di effrazione nelle finestre e nella porta. Gli investigatori non escludono però l’ipotesi di una rapina finita in tragedia. L'articolosuCalcioWeb.

TV7Benevento : Palermo: giallo su morte pensionato italo-americano, oggi autopsia... - palermo24h : Trovato morto in casa a Terrasini L’autopsia per risolvere il giallo - palermo24h : Trovato senza vita in casa Giallo sulla morte di un uomo -