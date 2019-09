Pensioni | Catalfo | ' Possibili miglioramenti a Quota 100 | ma la misura resta'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 10 settembre 2019)in primo piano nell’agenda politica e sindacale così come negli impegni del nuovo governo giallo-rosso in vista dell’approvazione della nuova legge di Bilancio per il 2020 il delicato tema della riforma delle. In particolare si continua a discutere della100 introdotta dal precedente governo giallo-verde e già richiesta da circa 170mila persone, secondo i dati diffusi ieri dall’Istituto nazionale per la previdenza sociale presieduto da Pasquale Tridico. Secondo le previsioni, saranno oltre 200mila i lavoratori che usciranno dal lavoro con la nuova formula che consente l’accesso anticipato alla pensione a 62 anni con 38 anni di contributi. Sullain questi giorni c’è grande attenzione, dopo le voci – sia dem che penta stellate - che parlano dimodifiche. Nel frattempo c’è chi continua a chiedere a gran voce – sindacati, associazioni, comitati e gruppi ...

