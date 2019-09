Juventus | Sarri lavora senza i nazionali | ma ritrova Higuain e Douglas Costa

ESCLUSIVA – Caos Juventus - Nicola Amoruso a CalcioWeb : “duro confronto Sarri-Paratici? Il tecnico è un tipo fumantino…” : Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, è il momento dei bilanci dopo le prime due giornata del massimo torneo italiano. In vetta a punteggio pieno la Juventus, nonostante le tante novità estive sia con l’arrivo di un nuovo allenatore che con una mezza rivoluzione della rosa, i bianconeri continuano ad essere i favoriti alla vittoria finale ma Napoli e Inter sembrano in grado di poter lottare fino ...

Fiorentina Juventus - Sarri ha già scelto l'11 titolare : doppia novità! : Juventus Fiorentina- Circa una settimana al calcio d'inizio della sfida tra Juventus e Fiorentina, match valido per la 3^ giornata di Serie A. Come trapelato nelle ultime ore, Sarri starebbe già valutando la possibile formazione da schierare contro la squadra viola. Poche novità sul modulo, il tecnico, pronto alla prima gara in panchina dopo la

Esuberi Juventus – Sarri chiamato a gestire - aveva chiesto di non doverlo fare : Esuberi Juventus – Maurizio Sarri si trova a dover gestire più uomini del previsto, non è proprio ciò che aveva chiesto alla Società. Alfredo Pedullà ne scrive su Il Corriere dello Sport Esuberi Juventus – Sarri si trova a dover gestire calciatori in esubero e per giunta contrariati dall’esclusione dalla lista Champions. 22 al massimo 23 “La più importante: autonomia nelle scelte, quelle che dovrebbe avere ...

Ramsey Juventus - ecco in che ruolo lo utilizzerà Sarri : ora cambia tutto! : Ramsey Juventus- Dopo una prima parte di ritiro trascorsa in infermeria per risolvere il vecchio infortunio riscontrato in maglia "Gunners", Ramsey è pronto all'inizio della nuova avventura in maglia bianconera. Come accennato nei giorni scorsi, il centrocampista gallese tornerà a completa disposizione di Sarri già nel corso del prossimo match di campionato contro la Fiorentina.

Juventus - i 5 casi più spinosi per Sarri : La Juventus, dopo la chiusura del calciomercato, si ritrova in una situazione non semplice da gestire sul piano della rosa. Ci sono infatti alcuni giocatori scontenti con cui Sarri dovrà confrontarsi. Su tutti Emre Can e Mandzukic, esclusi dalla lista Champions League, ma non sono da sottovalutare le posizioni di Khedira, Dybala e Rabiot, come scrive il noto sito ilbianconero.com.

Juventus - clamoroso Emre Can : "Sarri non è stato sincero - sarei andato via" : Emre Can tuona a muso duro contro Maurizio Sarri e contro la Juventus. Il centrocampista bianconero, come riportato da "Sportmediaset", ha colto l'occasione per commentare la sua esclusione dalla lista Champions con parole piuttosto amare ed elettriche. Indice puntato contro Sarri e contro la scelta del tecnico toscano, reo di aver mentito al centrocampista in

Polveriera Juventus - duro confronto Sarri-Paratici : volano parole grosse - è caos in casa bianconera : La Juventus ha iniziato bene la stagione, il club bianconero ha conquistato due vittorie consecutive frutto del blitz sul campo del Parma e dello spettacolare 4-3 nel match davanti al pubblico amico contro il Napoli, adesso la pausa per la Nazionale servirà a ricaricare le batterie, prima di un’altra trasferta non facile contro la Fiorentina. Nonostante le vittorie sul campo non mancano comunque i momenti di tensione, il primo è ...

Juventus - ripresi gli allenamenti : Sarri ha diretto parzialmente la seduta : Questo pomeriggio la Juventus ha ripreso ad allenarsi dopo tre giorni di riposo. Lo staff bianconero non aveva a disposizione i tanti nazionali, ma ha potuto contare comunque su un buon numero di giocatori. Infatti, al JTC erano presenti Danilo, Daniele Rugani, Adrien Rabiot, Sami Khedira, Aaron Ramsey, Mario Mandzukic, Gigi Buffon e Carlo Pinsoglio. All'appello, oltre ai nazionali, mancavano anche Gonzalo Higuain e Douglas Costa che hanno avuto ...

Juventus - Sarri torna ‘parzialmente’ : il tecnico guida parte della seduta odierna : torna, seppur parzialmente. Dopo i tre giorni di riposo concessi conseguentemente alla sfida contro il Napoli, la Juventus è tornata quest’oggi ad allenarsi. Maurizio Sarri, che si sta piano piano riprendendo dai problemi di salute, ha diretto parte della seduta odierna. I bianconeri, tranne chi è impegnato con le nazionali, si sono ritrovati questo pomeriggio alla Continassa, Higuain e Douglas Costa torneranno invece in gruppo ...

Juventus - Emre Can durissimo con Maurizio Sarri : "Sono deluso - scioccato e arrabbiato" : Non è passata inosservata l'esclusione dalla lista Champions operata dal tecnico Maurizio Sarri di Mario Mandzukic ed Emre Can, due giocatori che, durante la gestione di Massimiliano Allegri, erano pedine quasi imprescindibili per la Juventus. Con l'arrivo del tecnico aretino e con il mercato in usc

Juventus - la sfida di Maurizio Sarri con una squadra extralarge : essere un ottimo allenatore non basta : Venti mesi fa Maurizio Sarri aveva un problema: negli ultimi giorni del 2017 Simone Verdi aveva detto no al Napoli e il tecnico non sapeva che quel rifiuto gli sarebbe costato forse lo scudetto nella lunga rincorsa alla Juve. Oggi che si trova dall' altra parte, Sarri si trova alle prese con il prob

Emre Can Juventus - ecco perchè Sarri ha escluso il centrocampista dalla Champions : Emre CAN Juventus- Un'esclusione a sorpresa, forse inaspettata, Sarri boccia Emre Can e si apre un nuovo caso in casa Juventus. Se l'esclusione di Mandzukic pareva esser nell'aria, specie dopo i costanti rifiuti in chiave cessione, quella del centrocampista tedesco ha sorpreso tutti, specie il diretto interessato. Un'esclusione dettata dal tema tattico bianconero, aspetto che

LISTA CHAMPIONS Juventus/ Sarri taglia Mandzukic - Chiellini ed Emre Can : Dybala c'è : LISTA CHAMPIONS JUVENTUS, ecco gli esclusi: Giorgio Chiellini, Mario Mandzukic ed Emre Can tagliati da Sarri. Presenti invece Aaron Ramsey, Paulo Dybala