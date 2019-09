Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019) Battagliera come pochi, non si è mai tirata indietro davanti alle molte sfide che indagini delicatissime hanno presentato.è stata uno dei magistratidi, protagonista dei processi a Silvio Berlusconi e per questo spesso al centro degli attacchipolitica, almeno di una sua parte. Ma ha legato il suo nome anche alle prime indagini sulla strage di Capaci e quella di via D’Amelio e alla cattura di Totò Riina. E negli ultimi anni, da capoDda milanese, ha coordinato tutte le più importanti i inchieste sulle infiltrazionimafia al Nord. Ora dopo 41 anni di servizio, si appresta ad abbandonare la magistratura. L’8 dicembre prossimo andrà inper raggiunti limiti di età, all’indomani del suo settantesimo compleanno. E lascerà un vuoto tra i colleghi, con i quali non ha però avuto sempre rapporti facili.. Come del resto con i ...

Corriere : In pensione Boccassini, la pm simbolo delle inchieste su Berlusconi - SkyTG24 : #IldaBoccassini va in pensione, è stata negli ultimi anni coordinatrice della Direzione distrettuale antimafia - fattoquotidiano : Ilda Boccassini va in pensione, magistrato simbolo della procura di Milano e non solo -