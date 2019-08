Si frequentano in chat per molto tempo e quando sono sicuri di essersi perdutamente

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 30 agosto 2019) Mesi passati a scriversi, consigliarsi ridere e passare tantoma sempre dietro ai nik name: lei Sweetie e lui Lord of Joy, . Si raccontavano le loro vite, l’insoddisfazione del loro matrimonio e il sogno di ricominciare con u,n altro uomo e un’altra donna. Dopo tantoerano ormai convinti di non volere più fare a meno l’uno dell’altro esisentiti pronti a chiudere i loro rapporti attuali, hanno deciso di incontrasi, abbassare la maschere e mostrarsi con i loro veri volti. E la sorpresa è stata tanta e anche sconvolgentesiincontrati: erano moglie e marito. Lei Sana lui Adnan. I duesivisti, hanno perso la ragione e hanno iniziato ad accusarsi a vicenda di essere traditori e hanno capito che era il momento di divorziare. Ma hanno anche capito che si erano innamorati un’altra volta.

