Governo | l’ultimo giorno per la trattativa Pd-M5s | le mediazioni per formare il Conte 2 e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019) Sta per scadere il tempo. Fra 24 ore il presidente della Repubblica inizierà il secondo giro di consultazioni e i partiti, Movimento 5 stelle e Partito democratico prima di tutti, dovranno dire se hanno un’alternativa alle urne a novembre. Sono ore decisive per capire se l’accordo che fino a qualche settimana fa sarebbe stato impossibile anche pensare, potrà vedere la luce. Una strada c’è: è in salita come il primo, ma almeno è stata tracciata. Appurato che aggirare il nome di Giuseppefarebbe saltare il banco, Nicola Zingaretti si sta facendo convincere dai suoi per chiedere una contropartita pesante e una “discontinuità evidente” su programma e ministeri. Cioè va bene tutto, ma “il rimpastone” mai. Questo il concetto espresso anche nella conferenza stampa di ieri pomeriggio al Nazareno (dove il tema del premier non è stato ...

