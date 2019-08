Salerno | a Palomonte il sindaco arriva “a casa tua” | l’iniziativa del primo cittadino per

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2019) Ridurre la distanza tra ile i cittadini. È questo lo scopo del progetto “Iltua”, messo in campo da Mariano Casciano,di, comune di poco meno di 4mila abitanti in provincia di, dove ilsi propone di recarsi nelle abitazioni dei cittadini che vogliono confrontarsi con lui. A partire dai soggetti più deboli che hanno difficoltà ad andare negli uffici comunali nei normali orari di ricevimento. Un modo per capire meglio il territorio, semplificando i rapporti tra chi amministra e chi è amministrato. Casciano, eletto nel 2017 all’interno di una lista civica, presenta così il progetto: “Cari cittadini – si legge sulla pagina Facebook del Comune – interpretando le esigenze di confronto e di informazione e, volendo superare gli ostacoli di tempo, di spostamento e di impedimenti materiali, è ...

