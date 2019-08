Serie A | le ultime dai campi | Belotti e Biglia in dubbio | i convocati di Napoli | Parma e

Serie C e Serie D - le ultime : entusiasmo a Bari - seconda amichevole per il Palermo [VIDEO] : Si trattava soltanto di un allenamento, ma l’entusiasmo era alle stelle. Trecento tifosi e lo striscione “Bari eterna malattia” affisso su una rete del campo: i sostenitori biancorossi, convocati sui social dal gruppo leader della curva Seguaci della Nord, hanno incoraggiato il tecnico Cornacchini e i giocatori in vista dell’esordio stagionale con l’Atletico Leonzio in Sicilia. Tutti presenti ...

Serie A - le ultime dai campi : dubbio Milik - problemi per Brescia e Cagliari : Si avvicina la prima giornata di campionato, ecco le ultime dai campi per le squadre di Serie A. In casa Napoli l’attaccante Arkadiusz Milik resta in forte dubbio per il debutto di sabato in campionato con la Fiorentina, il polacco ha svolto la prima parte di allenamento in gruppo per poi spostarsi sul campo 1 per un programma personalizzato. Novità anche in casa Spal, out solo Fares mentre Floccari è di rientro, possibile ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : svincolati per Crotone e Cosenza - affari Pescara-Milan : Novità di Calciomercato anche in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Crotone ha chiuso il grande colpo Maxi Lopez, l’ex Torino rappresenta un lusso per il campionato cadetto ed adesso il club calabrese si candida ad assere grande protagonista nella prossima stagione. Il Cosenza ci prova per un altro svincolato, Mbakogu, piace anche Nzola mentre a centrocampo salgono le quotazioni ...

Serie A - le ultime dai campi : buone notizie per Lazio e Udinese : JUVENTUS – I bianconeri hanno proseguito stamattina l’avvicinamento al debutto in campionato che avverrà sabato 24 alle 18 allo Stadio Tardini di Parma. Dopo il riscaldamento il gruppo ha proseguito il lavoro tecnico-tattico con tanto di partitella ed esercizi su palle inattive. A vincere la sfida in famiglia del mattino è stata la squadra formata da De Sciglio, Demiral, Emre Can, Khedira, Matuidi, Pjanic, Cuadrado, Douglas ...

Calciomercato Serie A - le ultime : nomi nuovi per la mediana del Bologna - innesto Verona - attiva la Spal : Calciomercato – Il mercato sta per chiudersi, ma le squadre sono ancora al lavoro. A fare il punto sulle trattative è La Gazzetta dello Sport. La Roma continua il pressing su Rugani. Come noto, Fonseca vuole un difensore centrale e il profilo dello juventino sarebbe quello ideale. Rugani ha già dato un’apertura di massima al trasferimento, che renderebbe felice anche la compagna Michela, impegnata a Roma. Non dovesse trovarsi un ...

Serie A - le ultime dai campi : ancora out Sarri - Milik in palestra - Maroni inizia recupero : Serie A, le ultime dai campi a quattro giorni dall’inizio del campionato: il borsino degli allenamenti odierni. ATALANTA – Di nuovo al lavoro dopo il giorno di riposo concesso da Gasperini. I nerazzurri hanno ripreso la preparazione verso l’esordio in campionato, fissato per domenica prossima a Ferrara contro la Spal. Questo pomeriggio, sul campo principale del centro Bortolotti di Zingonia, Gasperini ha diretto una ...

Calciomercato Serie A - le ultime : nuovo portiere per la Spal - altro colpo del Bologna - i nomi per la Lazio : Calciomercato – Tante ufficialità e indiscrezioni anche in questa domenica. In attesa dell’annuncio di Balotelli al Brescia, che Cellino ha rimandato per scaramanzia (ieri era 17), le squadre continuano a muoversi. A fare il punto è il Corriere dello Sport. La Spal ha chiuso per il sostituto di Gomis, ad un passo dal Digione. Si tratta di Karlo Letica, portiere del Brugge. Il gigante croato (201 cm) è atteso a breve in Italia. ...

Calciomercato Serie A - le ultime : difensori per Roma e Sassuolo - possibile ritorno di Kalinic in Italia : Calciomercato – Si avvicini sempre di più la chiusura del mercato e le squadre si danno da fare per completare gli organici. In attesa di sbloccare l’affare Lovren, la Roma chiude per un giovane difensore turco: Mert Cetin, centrale classe 1997 del Gençlerbirligi. Si tratta di un investimento a lungo termine, costato 3,5 milioni di euro. Il difensore ha collezionato 25 presenze e 1 gol nella Serie B turca, distinguendosi come ...

Serie A - le ultime dai campi : sempre a parte Cristiano Ronaldo - il Napoli rivede Ounas e Koulibaly : Juventus in campo anche a Ferragosto, all’indomani della tradizionale partitella a Villar Perosa, per continuare la preparazione al campionato e in vista dell’ultima amichevole, sabato in casa della Triestina. Tutti i giocatori hanno preso parte all’unica seduta – fa sapere il club sul proprio sito – ad eccezione di Cristiano Ronaldo, che ha svolto lavoro differenziato per un lieve affaticamento ...

Calciomercato Serie B e C - le ultime trattative : il Crotone pensa ad un ritorno - attive Teramo e Ternana : Anche in Serie B e C, come in A, mancano 10 giorni all’inizio del campionato. Molte squadre, però, sono ancora dei cantieri aperti, a fronte di alcune a cui mancano invece soltanto gli ultimi innesti per completare la rosa. Il Corriere dello Sport fa la sua solita ‘carrellata’ di trattative. Sempre forte l’interesse del Frosinone per Biabiany, mentre il Crotone pensa ad un ritorno: Diego Falcinelli. Autentico ...

Serie A - le ultime dai campi : Parma - differenziato per Kucka : Ad una decina di giorni dall’inizio del campionato, le squadre di Serie A proseguono la loro preparazione in attesa degli ultimi colpi di mercato. Mattinata di allenamento per il Parma di mister D’Aversa, impegnato a preparare la sfida di Coppa Italia contro il Venezia, in programma sabato e valida per il terzo turno eliminatorio. Per i crociati lavori di core stability seguiti da forza, cambi di direzione e un lavoro per ...

Calciomercato Serie A - le ultime : il Cagliari cerca il sostituto di Cragno - doppio innesto Sassuolo : Calciomercato – Non si muovono soltanto le squadre di Serie B. Anche la A è molto attiva. Il Cagliari, in particolare, sta cercando un profilo per sostituire Alessio Cragno, vittima di un brutto infortunio. Tre i profili tra gli svincolati: Viviano, Puggioni, Sorrentino, con il primo favorito. Si muove anche la Spal, che deve sostituire, a sua volta, Fares. Resta viva la pista Laxalt, ma spunta anche il nome di Arkadiusz Reca ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : nuova idea per la Fiorentina - Pellegrini ad un passo dal Cagliari : Calciomercato – Giorni di intense trattative per il Calciomercato. Non solo Serie B e Serie C, ma anche le squadre di Serie A si danno da fare per chiudere le trattative prima dell’inizio del campionato, al quale mancano ormai due settimane. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Dopo aver chiuso le operazioni Badelj e Pulgar a centrocampo, la Fiorentina cerca rinforzi in attacco sia sugli esterni che per il ruolo di ...