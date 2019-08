Federica Panicucci e il bikini perfetto a 51 anni | “No fritti e salumi Mi alleno ogni

Fonte : gossip.fanpage

(Di venerdì 23 agosto 2019) Uno stile di vita sano che prevede alimentazione corretta e sport tutti i giorni è alla base della routine diper apparire al meglio. Una sua foto inpostata su Instagram qualche giorno fa ha fatto il pieno di like.Corpo scolpito oggi come 30fa: ne è una testimonianza il gradimento ricevuto sui social da quello scatto che ha come autore non troppo collaborativo Marco Bacini, compagno della conduttrice di Mattino5. Al Corriere, è la stessaa raccontare come riesce a mantenersi in forma: "Anzitutto natura: sono nata magra e longilinea. Poi, il patrimonio lo devi conservare. Devi volerti bene e servono sana alimentazione, disciplina, sport. Un quarto d’ora al giorno di allenamento in casa. Niente palestra, non ho il tempo. Prima di cena, mentre i ragazzi fanno i compiti, faccio addominali, braccia, gambe, glutei. Ho ripreso da pochi: quando ...

Corriere : Federica Panicucci: «Il bikini a 51 anni? Tanto amore e meno pizze» - VelvetMagIta : Federica Panicucci, 51 anni e un lato B da urlo. Ma è tutto vero o si tratta di Photoshop? Ecco cosa ha ammesso di… - StefiParrone : RT @Corriere: Federica Panicucci: «Il bikini a 51 anni? Tanto amore e meno pizze» -