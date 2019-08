Conferenze stampa 1^giornata | Nedved | “Mercato? Vedremo” Ancelotti | “Lozano non ci sarà”

Fonte : serieanews

(Di venerdì 23 agosto 2019)1 GIORNATA- La Serie A ritorna e via alledel pre-gara.ha sostituito Sarri non al meglio a causa della polmonite. Il vice presidente bianconero ha colto l’occasione per fare il punto della situazione anche sul fronte mercato PARMA-JUVENTUS,Il vicepresidente juventino ha rivelato: “Ci sentiamo forti, partiamo come … L'articolo: “Mercato? Vedremo”.: “Lozano non ci sarà” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

ilRomanistaweb : VIDEO - #Fonseca: 'Sono molto motivato. La miglior difesa è il possesso palla' #IlRomanista #ASRoma #RomaGenoa - elleerre : RT @stefaniasilves3: Il tizio le figure di ?? le tiene come applausi... Ps: tanto alle conferenze stampa non ti inviteranno Mai, mettiti l'… - ClaudioSinigag1 : @cmimm @vitti2173 in Veneto mi basterebbe facessero qualche domanda a Zaia ogni tanto... invece di assistere alle s… -