Patente a punti | come funziona e come fare controllo e verifica del saldo

Notte da guinness dei primati per un automobilista di origine africana - commette ben 29 infrazioni che gli costano 109 punti in meno alla Patente e 5.540 euro di multa : E’ successo tutto in una Notte a un uomo di origine africana. L’uomo in una sola Notte a volante della sua auto a Torino ha commesso ben 29 infrazioni. Le 29 infrazioni sono state contestate all’uomo da una pattuglia di vigili urbani alla 4 di mattina. I vigili hanno elevato una multa totale di ben 5.540 euro. Le 29 infrazioni hanno provocato all’automobilista 109 punti in meno alla patente. L’uomo pensava di compiere qualsiasi ...