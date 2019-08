Il Play Store cambia le regole per le app di prestiti personali mentre il controllo più

Il Play Store tutto bianco - in Material Theme - è in roll out per tutti : Spuntato in una veste tutta nuova per qualche giorno, e nemmeno per tutti, qualche settimana fa, il nuovo Play Store è adesso disponibile per tutti quanti, come annunciato da Google con un comunicato stampa. L'articolo Il Play Store tutto bianco, in Material Theme, è in roll out per tutti proviene da tuttoAndroid.

ReadySet Heroes : il frenetico dungeon crawler multiPlayer è il primo gioco di Sony ad arrivare su Epic Games Store : Sony Interactive Entertainment si sta preparando a pubblicare ReadySet Heroes di Robot Entertainment sullo Store di Epic Games, si tratta del primo gioco del publisher ad approdare sulla piattaforma.Il titolo sarà lanciato il 1° ottobre sia su PS4 che su PC, con quest'ultima versione che ha da poco ottenuto una pagina sullo Store di Epic. Al momento ReadySet Heroes non ha una pagina Steam.Sebbene non sia esattamente quello a cui si riferiva, ...

Sul Play Store la settimana è ricca di sorprese : più di 60 offerte su app e giochi Android : Sono più di 60 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 19 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare questa settimana? L'articolo Sul Play Store la settimana è ricca di sorprese: più di 60 offerte su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

Le nuove app sul Google Play Store subiranno un processo di revisione più lungo prima di essere pubblicate : Le nuove applicazioni in fase di pubblicazione sul Google Play Store potrebbero andare incontro ad un processo di revisione più lungo del previsto. L'articolo Le nuove app sul Google Play Store subiranno un processo di revisione più lungo prima di essere pubblicate proviene da TuttoAndroid.

Quante offerte su app e giochi Android sul Play Store per il week-end : Sono 40 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta sul Play Store. Quale modo migliore per addolcire il vostro ritorno dalle vacanze? L'articolo Quante offerte su app e giochi Android sul Play Store per il week-end proviene da TuttoAndroid.

Il Play Store tutto bianco - in Material Theme - è tornato : ecco come averlo : Ritorna finalmente il Google Play Store in stile Material Theme, ora disponibile per tutti scaricando il file APK della nuova versione 16.1.30. L'articolo Il Play Store tutto bianco, in Material Theme, è tornato: ecco come averlo proviene da tuttoAndroid.

Sul Play Store il piatto di Ferragosto è servito : ecco i giochi e le app Android in offerta : Sono più di 45 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 22 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare questo Ferragosto? L'articolo Sul Play Store il piatto di Ferragosto è servito: ecco i giochi e le app Android in offerta proviene da TuttoAndroid.

Finalmente sono arrivati i tag per le app nel Play Store per una migliore ricerca : Una succosa novità per gli sviluppatori che pubblicano applicazioni su Google Play Store visto che sarà possibile ora aggiungere tag ai software per consentire sia al sistema di comprenderne meglio la natura sia agli utenti di poterle trovare in base agli interessi personali. Fino a questo momento, infatti, tutto si basava soltanto sulle categorie, ma […] L'articolo Finalmente sono arrivati i tag per le app nel Play Store per una migliore ...

Il Play Store ora mostra le news nel pannello di aggiornamento delle app : La pagina di aggiornamento delle applicazioni nel Play Store ora mostra le news in mezzo all'elenco di app da aggiornare. Google sta cercando di forzare gli annunci anche in questo contesto per meglio monetizzare tramite gli inserzionisti. L'articolo Il Play Store ora mostra le news nel pannello di aggiornamento delle app proviene da TuttoAndroid.

C’è un’ondata di offerte sul Play Store : più di 50 app e giochi in sconto per oggi : Sono più di 50 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 12 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per prepararsi alle vacanze? L'articolo C’è un’ondata di offerte sul Play Store: più di 50 app e giochi in sconto per oggi proviene da TuttoAndroid.

Amazon Prime Video è disponibile per Android TV - ma non tutti potranno scaricarlo dal Play Store : Amazon Prime Video si sta diffondendo sui televisori Android TV, ma sarà compito dei singoli OEM inserire l'app in un aggiornamento di sistema. L'articolo Amazon Prime Video è disponibile per Android TV, ma non tutti potranno scaricarlo dal Play Store proviene da TuttoAndroid.

Cosa c’è di bello sul Play Store per il weekend? Un mucchio di offerte su app e giochi Android : Sono più di 35 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 18 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare questo weekend? L'articolo Cosa c’è di bello sul Play Store per il weekend? Un mucchio di offerte su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

La Prologue Demo di Judgment è disponibile su PlayStation Store : Da ora, grazie alla nuova Demo, potete provare gratuitamente Judgment per PS4, il nuovo gioco dei creatori di Yakuza. La Demo è attualmente disponibile per il download su PlayStation Store.Questa versione di prova vi farà giocare l'intero prologo. Ed è proprio da qui che vi farete un'idea della storia e delle meccaniche di base di gioco offerte da Judgment."Dal team che ha creato la pluripremiata serie Yakuza arriva Judgement, la cruda storia ...