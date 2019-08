Giochi Steam non funzionano con NVIDIA su Linux | come risolvere

Su Steam ora possiamo indicare quali titoli Giochiamo su altre piattaforme : Steam aggiorna il suo algoritmo in base al quale ci vengono consigliati nuovi titoli da provare.Da oggi sarà infatti possibile indicare alla piattaforma quali giochi abbiamo già giocato su piattaforme diverse dal PC, così che Valve possa consigliarci al meglio sui titoli da provare.La nuova funzione è presente in un menù a tendina posto vicino al pulsante Ignora, e una volta clickato su di essa e inseriti i giochi che abbiamo già per altre ...

Valve ora dovrà approvare la modifica delle date di uscita dei Giochi su Steam : Recentemente Valve ha introdotto una nuova postilla nelle sue politiche dedicate agli sviluppatori di giochi riguardante la modifica delle date di uscita dei titoli su Steam.Originariamente gli sviluppatori su Steam avevano la possibilità di inserire un'ipotetica data di uscita per i loro giochi. Gli sviluppatori potevano cambiare più volte la data di uscita in modo da comparire molto spesso tra i giochi in arrivo, ottenendo così libera ...