Crisi governo | Napolitano telefona a Mattarella | preoccupazione per le scelte economiche

Crisi di governo : ecco i 3 paletti che Zingaretti ha consegnato al Colle : Crisi di governo: ecco i 3 paletti che Zingaretti ha consegnato al Colle Crisi di governo: alla vigilia delle consultazioni il segretario democratico Zingaretti ha messo in risalto il voto all’unanimità dell’ultima direzione che gli ha conferito pieno mandato per presentarsi dal capo dello Stato dove ha rappresentato la posizione dei dem. Crisi di governo, i paletti del PD Come abbiamo scritto, il Pd ha comunicato al ...

Governo o elezioni? Il punto sulla Crisi dopo le consultazioni del Quirinale : Sono terminate le consultazioni del presidente delle Repubblica. È stata la giornata delle delegazioni delle principali forze politiche e tutte, a loro modo, hanno cercato di spostare gli equilibri della propria parte. Silvio Berlusconi e Forza Italia, ad esempio, si sono espressi a favore di un gov

Governo - diretta Crisi. Di Maio : Di Maio : 10 punti da portare a termine - «M5S non lascia la nave affondare». Salvini : «Elezioni via maestra». Mattarella parlerà alle 20 : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Crisi - la diretta – Secondo giorno di consultazioni - Di Maio : “Dieci impegni per nuovo governo - dal taglio dei parlamentari al conflitto di interessi” : Il Carroccio chiede le urne subito, ma lascia (ancora) aperta la porta al M5s. Il Pd dice di essere disposto alle trattative con i 5 stelle, ma al tempo stesso pone alcune condizioni che complicano e non poco le trattative. I grillini frenano i retroscena e aspettano di vedere Sergio Mattarella. Il Secondo giorno di consultazioni al Quirinale sarà anche quello decisivo per capire se i partiti riusciranno a convincere il Quirinale che ci sono i ...

Crisi di governo - Bruxelles promuove Conte : "Ha fatto bene in un contesto difficile" : Il presidente del Consiglio europeo esprime apprezzamento per l'operato del premier dimissionario a livello internazionale...

Crisi - Salvini : “Di Maio ha lavorato bene. Sì a governo che costruisce e guarda avanti” : “Credo che Di Maio abbia lavorato bene nell’interesse del Paese, agli insulti di altri preferisco non rispondere. Preferisco un governo che faccia che costruisca, che guardi avanti”. L’ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica. “Il governo – ha concluso – non andava più avanti. Se c’è voglia di lavorare, la Lega è nata per ...

