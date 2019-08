No | Instagram non ha cambiato le regole sui diritti d’autore delle foto

Instagram - quanto guadagnano gli influencer con un solo post? La classifica dei più ricchi (e non c'è Chiara Ferragni) : Soldi a bizzeffe per un solo post su Instagram. È la realtà quotidiana che vivono gli influencer più potenti del mondo. La Instagram Rich List 2019 redatta da Hopper HQ,...

Lorenzo Riccardi - ex U&D - su Instagram : 'In Sardegna una vacanza di m... - non ci venite' : La lamentela di Lorenzo Riccardi sulla problematica vacanza che sta trascorrendo in Sardegna, sta facendo molto discutere: l'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha usato Instagram per consigliare ai suoi fan di andare a rilassarsi altrove perché sull'isola fanno un problema per qualsiasi cosa. Dopo aver letto le proteste dei sardi sulla cattiva pubblicità che ha fatto alla loro terra, il ragazzo ha ridimensionato il suo pensiero sia in ...

Il 16 agosto problemi Instagram che non funziona e non si apre : schermata bianca - le soluzioni : Non mancano le segnalazioni oggi 16 agosto in merito a presunti problemi Instagram. Come avvenuto ad inizio mese, infatti, la nota app legata al mondo dei social network non si apre e non funziona, anche se probabilmente ci sono delle differenze da tenere in considerazione rispetto a quanto emerso un paio di settimane dal nostro articolo. Come stanno esattamente le cose questo venerdì? Perché ad alcuni si presenta il malfunzionamento appena ...

Sono famosissime e non usano i social : le star che non troverai su Instagram & co. : E perché non li vogliono scaricare The post Sono famosissime e non usano i social: le star che non troverai su Instagram & co. appeared first on News Mtv Italia.

Nadia Toffa - il post della famiglia su Instagram : 'Non ci sono parole' (FOTO) : A poco più di 24 ore dalla morte della giornalista e conduttrice de "Le Iene" Nadia Toffa, la sua famiglia ha sentito il bisogno di esternare tutto il dolore con un commosso messaggio su Instagram. Un parente, in possesso delle credenziali d'accesso dell'account della Toffa, ha deciso di pubblicare una foto che ritrae la conduttrice in compagnia della sua famiglia; sua madre, sua sorella e i nipoti si sono stretti in un fortissimo "abbraccio ...

Mondiali Basket 2019 – Nicolò Melli non ci sarà - il triste post Instagram : “ho provato a recuperare - mi dispiace tanto” [FOTO] : Nicolò Melli non recupera dall’infortunio, l’azzurro non sarà presente ai Mondiali di Basket 2019: su Instagram il cestista italiano mostra tutto il suo dispiacere La notizia era nell’aria da diverso tempo, ma i tifosi italiani speravano che la conferma non potesse mai arrivare ma anzi, potesse compiersi un mezzo miracolo. Ma non è stato così: Nicolò Melli non parteciperà ai Mondiali di Basket 2019. Il cestista azzurro, ...

Instagram DOWN - NON FUNZIONA IN ITALIA E NEL MONDO/ Cosa sta succedendo? : INSTAGRAM DOWN, il social non FUNZIONA. Problemi in ITALIA, Napoli e Roma le più colpite, ma anche nelle altre capitali del MONDO.

Francesca De Andrè e Gennaro Lillo si sono lasciati : «Non siamo compatibili». Lei inizia a seguire il profilo dell'ex su Instagram : Francesca De Andrè si è lasciata con Gennaro Lillo. Dopo i rumors riguardo una presunta crisi tra i due, è arrivata la conferma su Instagram, dove la De Andrè spiega anche...

Romina e Al Bano nonni : l’annuncio ufficiale e il post commovente su Instagram : Al Bano Carrisi e Romina Power sono diventati nuovamente nonni. Ad annunciarlo, dopo giorni di indiscrezioni, la stessa attrice americana che ha postato uno scatto su Instagram. Dopo l’arrivo del piccolo Kay infatti Cristel ha dato alla luce Cassia, seconda nipotina della coppia di cantanti. Una nascita che ha riempito di gioia nonna Romina, tanto che ha voluto condividere con i follower di Instagram la sua immensa felicità. Confermando ...

Ilary Blasi convince un signore a dare il suo numero su Instagram ma poi si pente : “Non chiamatelo” : Pensava di fare un favore a un signore invece la sua gentilezza si è trasformata in un grave errore. Ilary Blasi ha infatti tenuto un divertente siparietto in diretta sulle sue Instagram story con un anziano signore di nome Bortolo, che ha presentato ai suoi followers. “Per qualsiasi cosa potete rivolgervi a lui – ha detto la moglie di Francesco Totti – Bortolo lascia in diretta il numero di telefono così ti chiamano”. E ...

Ilary Blasi convince un signore a lasciare il numero su Instagram poi fa retromarcia : «Vi prego - non lo chiamate» : Gaffe di Ilary Blasi durante le sue vacanze a Sabaudia. Ieri la moglie di Totti ha intrattenuto un simpatico siparietto con un anziano signore di nome Bortolo che ha presentato ai suoi...

“Vi prego - non chiamate!”. Ilary Blasi l’ha fatta grossa : quel numero di telefono su Instagram : C’è ancora una volta Ilary Blasi a dettare legge sui siti di informazione e di gossip in queste ore. Stavolta però la bella conduttrice di Mediaset ne ha combinata una grossa. E centra un numero di cellulare e il suo profilo Instagram. E già ne abbiamo viste di faccende simili in questa pazza estate 2019: ricordate la gaffe di Aurora Ramazzotti, che in una storia fece vedere a tutti quanti il numero della mamma Michelle Hunziker? Ecco siamo a ...

Rosa Perrotta si sfoga su Instagram : “Non farò vedere mio figlio - lo utilizzerebbero per ferirmi” : Rosa Perrotta, da poco diventata mamma del piccolo Domenico, ha deciso di spiegare ai suoi fan il motivo per cui non riprende mai suo figlio in volto. La spiegazione arriva su Instagram tramite una serie di video, in cui parla dell'atteggiamento inappropriato che molte persone adottano sui social network, che da mezzo di condivisione diventano strumento di odio e critiche gratuite, da cui vorrebbe tenere lontano il suo bambino.Continua a leggere

Raffaella Mennoia - il duro sfogo su Instagram : 'Non siete degni - ma semplici miracolati' : E' un'estate decisamente infuocata per Raffaella Mennoia, la storica autrice di Uomini e donne, la quale in questi giorni è finita al centro di accese polemiche che la vedono coinvolta assieme ad ex volti della trasmissione. Nei giorni scorsi, infatti, la Mennoia è stata protagonista di un botta e risposta su Instagram con Mario Serpa che l'ha accusata di difendere a tutti i costi Claudio Sona, il primo tronista gay del programma. Ieri ...