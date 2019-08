Fifa | commissariata la federazione egiziana

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) Nelle ultime ore sono arrivate le dimissioni del presidente egiziano Hany Abo Rida, e dell’intero consiglio federale, laha quindi nominato un comitato di emergenza per gestite la Federcalcio, i vertici dell’Efa hanno rimesso l’incarico in massa dopo la deludente avventura in Coppa d’Africa con la nazionale eliminata negli ottavi di finale dal Sudafrica e il conseguente esonero del ct, il messicano Javier Aguirre. Nel frattempo il Comitato dovrà occuparsi della gestione corrente, di revisionare gli statuti federali per garantire la loro conformità a quelli dellae di organizzare le elezioni di un nuovo consiglio, il tutto da completare entro il 31 luglio 2020.L'articololaCalcioWeb.

