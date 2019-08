Conte | il governo finisce qui | al Colle per le dimissioni Attacco a tutto campo a

Giuseppe Conte : "Alto rischio di esercizio provvisorio. Il nuovo governo sarà in difficoltà sull'Iva" : Adesso il rischio è "l'esercizio provvisorio". Giuseppe Conte parla della crisi di governo "innescata dal ministro dell'Interno" Matteo Salvini, una scelta "molto grave". "Il giorno 8 agosto dopo avermi anticipato la decisione in un colloquio Salvini ha diramato una nota sollecitando l'immediato ric

Crisi di governo - diretta. Conte al Senato : «L'azione di governo si arresta - vado a dimettermi al Colle. Salvini ha seguito interessi personali e di partito. Caso Russia andava chiarito» : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo...

Crisi di governo - diretta. Conte : «Vado a dimettermi al Colle. Da Salvini crisi per interessi personali. Il caso Russia andava chiarito». Il vice premier rifarei tutto : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo...

Crisi di governo - Conte si dimette : «Salvini mosso da interessi personali e di partito - il caso Russia andava chiarito» : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato ha affermato che l'azione di governo si interrompe. Urla, slogan e pure qualche...

"Questo governo finisce qui". La requisitoria di Conte contro Salvini. La diretta : L'avvocato, prestato alla politica, Giuseppe Conte nei doppi panni del difensore e della pubblica accusa. Nel primo pomeriggio, al Senato, si attende dal presidente del Consiglio una arringa difensiva sull'operato del governo che guida da quasi 15 mesi. E una dura requisitoria contro Matteo Salvini che, tredici giorni fa, dopo che la maggioranza M5s-Lega si era spaccata sull'Alta velocità Torino-Lione, è andato da lui, a ...

Conte : Salvini ha invaso competenze altri ministri - sua concezione di governo mi preoccupa : "Caro Matteo, mi preoccupa la tua concezione di governo", dice Giuseppe Conte rivolto a Matteo Salvini in Senato, "le crisi si risolvono in Parlamento, non nelle piazze. Non abbiamo bisogno di persone con pieni poteri ma di persone che abbiano cultura istituzionale e senso di responsabilità". "Se tu avessi dimostrato cultura delle regole e responsabilità istituzionale l'azione di governo ne avrebbero giovato", ha proseguito Conte, parlando del ...

Conte in diretta al Senato : «L'azione di governo finisce qui : andrò al Quirinale per dimettermi. Salvini ha seguito interessi personali e di partito» : È la giornata decisiva per la crisi del governo di Giuseppe Conte. Dopo la conferenza dei capigruppo, Giuseppe Conte ha varcato la soglia di Palazzo Madama pochi minuti prima...