Canale Dazn su Sky | si lavora per trovare un’intesa

Fonte : calcioefinanza

(Di martedì 20 agosto 2019)su Sky – C’è fermento in casa Sky in vista dell’inizio del campionato di Serie A. Come scrive “MF – Milano Finanza”, quella di oggi potrebbe essere una giornata decisiva per quanto riguarda la stagione calcistica 2019/2020. Sarebbe infatti in dirittura d’arrivo l’accordo strategico tra Sky eper arrivare a offrire nell’arco … L'articolosu Sky: siper

MarcoR222 : RT @CalcioFinanza: Passi avanti per il canale #Dazn su #Sky: secondo 'Milano Finanza' si lavora per trovare un’intesa - Zelgadis265 : RT @CalcioFinanza: Passi avanti per il canale #Dazn su #Sky: secondo 'Milano Finanza' si lavora per trovare un’intesa - CalcioFinanza : Passi avanti per il canale #Dazn su #Sky: secondo 'Milano Finanza' si lavora per trovare un’intesa… -