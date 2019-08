Crisi di Governo | MaratonaMentana per le comunicazioni del premier Conte

Sondaggi politici - la Crisi di governo penalizza la Lega : Nella lettura degli istituti specializzati in Sondaggi elettorali, il confuso percorso della crisi di governo aperta da Matteo Salvini avrebbe determinato un calo di consensi nei confronti della Lega. Che sarebbe al di sotto del 35% e in trend negativo per la prima volta dopo le elezioni europee.Continua a leggere

Crisi di governo e totopremier : Conte bis - Cantone o nome a sorpresa? : Crisi di governo e totopremier: Conte bis, Cantone o nome a sorpresa? Nella giornata del 20 agosto si decide gran parte del destino del governo gialloverde. La Crisi di governo è scoppiata circa due settimane fa dopo la tappa sul litorale pescarese di Matteo Salvini. La Crisi di uno degli esecutivi più popolari degli ultimi anni apre vari scenari. Dopo la tanto paventata idea del ritorno immediato alle urne, Salvini ha fatto marcia ...

Crisi di governo - la vigilia del discorso di Conte. M5s riunisce i parlamentari dopo il no alla Lega. Movimenti dentro il Pd : dopo gli scontri a distanza, i tentativi di mediare e ricucire fuori tempo massimo e il rifiuto di Matteo Salvini di lasciare il Viminale prima del tempo, fa poco più di 24 ore la Crisi del governo gialloverde entrerà ufficialmente in Parlamento. Il primo passo è avvenuto la settimana scorsa con la calendarizzazione delle comunicazioni del presidente del Consiglio e domani martedì 20 agosto alle 15 ci sarà l’atteso discorso. La pausa ...

Assunzioni Mibac a rischio con Crisi di governo - parla il ministro Bonisoli : Assunzioni Mibac a rischio con crisi di governo, parla il ministro Bonisoli Sono passati pochi giorni dall’annuncio del ministro dell’Istruzione Alberto Bonisoli sulla propria pagina Facebook, nel quale si segnalavano i numerosi concorsi per le Assunzioni Mibac nel prossimo autunno. Giorni in cui però al governo è successo di tutto, con una crisi scoppiata nella settimana di Ferragosto e le cui tensioni ancora non accennano a diminuire. ...

Bonus 80 euro 2020 : cosa cambia con Crisi di governo e come recuperarlo : Bonus 80 euro 2020: cosa cambia con crisi di governo e come recuperarlo Della cancellazione o della trasformazione del Bonus 80 euro nel 2020 se ne parla da un bel po’, ma con la crisi di governo di questi momenti gli scenari potrebbero ulteriormente cambiare e le prospettive sono differenti. Qualche mese fa il Bonus Renzi avrebbe dovuto trasformarsi in detrazione fiscale, poi si è ragionato anche sulle finalità contributive, per ...

"Un tragico errore avere aperto a un nuovo governo prima della Crisi” - dice Boccia : “È stato un tragico errore avere aperto a un nuovo governo prima dell'apertura della crisi” e tutto questo “per eccesso di protagonismo”. Non fa sconti a Matteo Renzi Francesco Boccia, deputato democratico, dal primo agosto componente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Sistema bancario e finanziario della XVIII Legislatura e da luglio anche responsabile Economia e società digitale del Pd. Un errore, perché tra le altre cose “ha dato ...

Crisi di governo : i costi e i rischi dell'instabilità politica - da Quota 100 all'Iva : Ancora non si sa se il premier Giuseppe Conte deciderà di dimettersi o meno, ma ieri, il ministro dell'interno Matteo Salvini ha dichiarato di star preparando il suo discorso al Senato (e agli italiani). La Crisi di governo - sebbene non sia stata ancora ufficializzata - ha ribaltato gli equilibri politici. In questi giorni frenetici e caotici, però, c'è un'unica amara certezza: le scadenze economiche a cui il Paese è chiamato a rispondere non ...

Crisi di governo - vertice M5S nella villa di Grillo : «Salvini non è interlocutore credibile» : Il garante del Movimento riunisce i suoi per decidere la linea. Presenti Di Maio, Casaleggio, Fico, Di Battista e i capigruppo

Crisi Governo - vertice del M5S nella villa di Grillo : presenti Di Maio - Di Battista e Fico : "Matteo Salvini non è più credibile e affidabile. Il 20 saremo al fianco di Conte". È questa la sintesi dell'incontro – a sorpresa – tra i big del movimento cinque stelle che si è tenuto oggi in Toscana. Un pranzo nella villa di Beppe Grillo per fare il punto sulla Crisi di Governo e per dettare la linea nella villa del fondatore del MoVimento. Qui l'incontro tra Beppe Grillo, Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Roberto Fico e Alessandro Di ...

Crisi di governo - Beppe Grillo riunisce i vertici del M5s a Marina di Bibbona : Beppe Grillo ha incontrato i vertici del Movimento 5 stelle nella villa di Marina di Bibbona, in Toscana. L’incontro, tenuto segreto fino all’ultimo momento, è stato organizzato per studiare una strategia comune e condivisa in vista delle prossime tappe della Crisi di governo. E soprattutto alla luce dei continui segnali di apertura di Matteo Salvini. Alla riunione hanno partecipato: Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Roberto Fico, ...

Crisi di Governo - scende in campo Beppe Grillo. Ecco cosa sta succedendo : Beppe Grillo, a due giorni dal discorso in aula del premier Conte, ha tenuto nella sua villa a Marina di Bibbona (Livorno) un vertice con Roberto Fico e Alessandro Di Battista, Luigi Di Maio e Davide Casaleggio. Lo rivela in esclusiva il Tirreno, che sul sito pubblica anche una foto che ritrae l’arrivo del presidente della Camera. (Continua a leggere dopo la foto) All’incontro hanno preso parte anche i capigruppo M5s di Camera e ...

