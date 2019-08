Pallanuoto | Europei Under 17 Tbilisi 2019 | Spagna-Italia 6-10 Azzurrini campioni nel

ematr_86 : anche i campionati europei giovanili di pallanuoto saranno in diretta su LenTV da domani col giovane… -

(Di domenica 18 agosto 2019) A poco più di dieci giorni dalla scomparsa di Ferdinando Pesci, allenatore della Nazionale17 di, l’si aggiudica glidi categoria, vincendo a, in Georgia, la finale contro laper 10-6. Mattatore odierno capitan Ferrero, autore di una cinquina, ma va sottolineata anche la doppietta del talentino dell’Ortigia, Cassia. Così il presidente FIN Paolo Barelli al sito federale: “Questi ragazzi sono stati commoventi; hanno giocato dal primo all’ultimo giorno per Pesci che è l’artefice principale di questo grande successo. Anche il mio pensiero va ovviamente a Nando che conoscevo da cinquant’anni. Una vittoria straordinaria che conferma l’eccezionale stato di salute dellana a tutti i livelli, dopo il trionfo del Settebello ai Mondiali di Gwangju. Un risultato che fa onore alla Federazione e ...

E' morto nella notte per un infarto Nando Pesci, 62 anni, allenatore di pallanuoto e selezionatore della nazionale under 17 in procinto di partecipare agli Europei ...