CorSport | Il Napoli insiste su Icardi Offre Milik e prepara il rilancio a 50 milioni

CorSport : Lunedì Lozano sarà a Napoli. Martedì visite mediche : Lozano arriverà a Napoli a inizio settimana. E’ vicinissimo lo sbarco in città del messicano e la rifinitura del contratto, che è già completo in ogni postilla. Dall’Olanda giurano che arriverà in città già questo weekend, scrive il Corriere dello sport. Da Castel Volturno, invece, filtra che il messicano sarà a Napoli Lunedì e si sottoporrà alle visite mediche Martedì. L’accordo tra il Psv e il club di De Laurentiis è chiuso in ogni ...

CorSport : I giocatori del Napoli chiamano Icardi : “Vieni da noi” : Non solo le telefonate di De Laurentiis a Wanda Nara, o i contatti tra la manager e Giuntoli. Non solo la telefonata di Ancelotti a Icardi. Ora anche i calciatori, quelli che hanno con l’argentino un rapporto di amicizia, provano a convincerlo a venire a Napoli. Sanno, scrive il Corriere dello Sport, che per vincere le partite c’è bisogno di gol. Cercano di coccolarlo, di persuaderlo con le lusinghe, facendolo sentire importante e raccontandogli ...

CorSport : James Rodriguez si allontana da Napoli : James Rodriguez “se queda”, James Rodriguez si allontana da Napoli, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, come avevamo anticipato anche noi. Nessuna certezza, ma una serie di coincidenze che fanno pensare che il colombiano sia rientrato a tutti gli effetti nel progetto Real, a meno che, non arrivi la tanto sospirata offerta da accontentare Florentino Perez. Del resto il miele sbocciato tra Zidane e James è solo ...

CorSport : Icardi al centro del patto Napoli-Roma-Inter per togliere lo scudetto alla Juve : Un ennesimo colpo di scena nel mercato degli attaccanti e, soprattutto, nel caso Icardi. Il Corriere dello Sport parla di un’alleanza tra Inter, Napoli e Roma per togliere l’ennesimo scudetto alla Juventus. L’idea delle tre rivali dei bianconeri è togliere un attaccante alla Juventus, che deve cedere dei giocatori per acquistarne uno. Il piano è semplice. Inter, Napoli e Roma hanno bisogno di un attaccante per colmare il gap con i bianconeri. ...

CorSport : Lozano l’acquisto più costoso del Napoli. Questa estate segna uno spartiacque : I 42 milioni che il Napoli spenderà per Lozano, scrive il Corriere dello Sport, anche se in quattro rate e tre anni, fanno del messicano l’acquisto più costoso della storia del Napoli. Rappresentano la storia “d’una società che ha saputo vivere ragionevolmente nel lusso, senza negarsi niente, senza però esagerare mettendo a rischio se stessa, i suoi bilanci, la propria esistenza”. Un’evoluzione che è partita da lontano. ...

CorSport : Napoli e Inter in vantaggio sulla sovrabbondanza della Juve di Sarri (incapace di fare turnover) : A undici giorni dall’inizio del campionato (e venti dalla fine del mercato) quasi tutte le squadre sono ancora incomplete. Quella messa peggio è la Juventus, con troppi giocatori in più, da piazzare in qualche modo da qualche parte. Ogni allenamento è un rompicapo Una situazione imbarazzante, come l’ha definita Sarri, che soprattutto complica le sue giornate. Il tecnico bianconero non è particolarmente propenso alla rotazione, scrive ...

CorSport : Il Napoli aspetterà James (in prestito) fino all’ultima settimana di mercato : Il progetto James Rodriguez resta lì, in attesa che si muova qualcosa in casa Real Madrid e che al Napoli arrivi un segnale che l’affare si può concludere. Sarebbe il sogno del colombiano e di Ancelotti. Per questo il club di De Laurentiis temporeggia. Ormai l’Atletico è sparito dai radar (avendo dirottato le sue pretese verso Rodrigo) e senza altri acquirenti, scrive il Corriere dello Sport, Florentino Perez sarebbe costretto a fare ...

CorSport : Llorente pensa alla lusinga Napoli (e alla Champions) : Il fatto che il Napoli si interessi a lui, a 34 anni suonati, per Fernando Llorente è una lusinga. Oltre che una bella botta di autostima, scrive il Corriere dello Sport. Una tentazione, di certo. Llorente, parametro zero, ha la possibilità di scegliere, però. Il suo non è un orizzonte limitato in quanto a prospettive. Per il Napoli è sicuramente un’occasione. Scrive il Corriere dello Sport: “non ha costi esagerati, se non ...

CorSport : l’Inter vuole vendere Icardi al Napoli. Adl - linee roventi con Wanda e Marotta : Il passaggio chiave è tutto qui: “Se all’Inter potessero scegliere, l’acquirente privilegiato in questo momento sarebbe proprio il Napoli. Facile immaginare che i prossimi giorni saranno ancora più caldi e che De Laurentiis proverà nuove mosse per arrivare all’obiettivo. Un summit con Wanda? Non va certo escluso”. Scrive così il Corriere dello Sport che dà conto di un ulteriore contatto telefonico ieri tra il presidente del ...

CorSport : Lozano - il Napoli può pagare i 42 milioni in quattro annualità : Tra Lozano e il Napoli è questione di ore. Quarantotto, secondo il Corriere dello Sport che oggi dà notizia di un passaggio importante della trattativa: il Psv ha preteso 42 milioni per il cartellino del messicano, ma spalma abili in quattro anni. Lozano partirebbe da uno stipendio netto di 4 milioni che poi diventerebbe di 4,5. L’incontro tra De Laurentiis e Mino Raiola sembra essere andato a buon fine. Restano da limare i proverbiali ...

CorSport : Il Napoli non molla James - Mendes deve convincere Florentino : Ancora escluso ieri dalla formazione che è scesa in campo contro la Roma, James Rodriguez attende di capire quale sarà il suo futuro. L’attaccante colombiano sa bene che questo è l’anno in cui deve dimostrare quanto vale e sfruttare la visibilità conquistata in Copa America. Il Napoli non vuole lasciarsi scappare l’attaccante, ma non vuole neanche cedere alla richiesta di Florentino che il presidente De Laurentiis non reputa ...

CorSport : Raiola a Napoli per incontrare De Laurentiis per chiudere l’affare Lozano (infortunato) : Ieri sera alle 20.30 Mino Raiola è arrivato a Capodichino per incontrare De Laurentiis. Il Corriere dello Sport scrive che l’autista del presidente è andato a prendere l’agente all’aeroporto per portarlo all’Hotel Vesuvio, dove i due avevano in programma un summit. “Raiola a Napoli significa Lozano a Napoli”, scrive il Corriere. Vuol dire che il messicano ha scelto e che l’agente deve perfezionare la pratica. Lozano, però, più o meno alla stessa ...

CorSport : Raggiunto accordo tra Napoli e Torino per Verdi. Per la firma si aspetta il rinforzo in attacco : L’accordo tra Napoli e Torino per Verdi è stato Raggiunto. L’ultima telefonata tra De Laurentiis e Cairo è bastata per trovare un punto di intesa. Teoricamente, scrive il Corriere dello Sport, l’attaccante è già un granata ma il Napoli non può rischiare di trovarsi con un uomo in meno e aspetta l’arrivo di Lozano o James prima di firmare il contratto per il trasferimento. L’accordo prevede 10 milioni per il prestito oneroso ed eventualmente la ...

CorSport : Ancelotti pronto a chiamare Icardi. È lui la garanzia del Napoli : Sul Corriere dello Sport “il tour telefonico internazionale” di Carlo Ancelotti. Il tecnico ha compiuto un personalissimo giro del mondo, telefonando a Manolas, ad Elmas, a Lozano e James, mettendoci la faccia e l’impegno per convincere i calciatori ad abbracciare il progetto del Napoli. Ora, scrive il quotidiano, ha già il numero di Icardi in agenda. Carlo Ancelotti ha attraversato il calcio e ne ha colto l’evoluzione ...