Balotelli torna in Serie A | ha firmato con il Brescia Possibile debutto in campionato

(Di domenica 18 agosto 2019) Marioè il nuovo attaccante del. Il centravanti italiano, messe definitivamente da parte le avances dei brasiliani del Flamengo, hacon la squadra della città dove è cresciuto insieme alla famiglia adottiva, firmando un contratto pluriennale: con l’eventuale salvezza delle “rondinelle” arriverebbe il rinnovo automatico. Per la giornata di lunedì 19 agosto, il calciatore verrà presentato ufficialmente presso la sede delCalcio, in via Solferino 32, alle ore 16.45. IlinA, invece, non potrà avvenire prima della quinta giornata, a causa della squalifica di 4 turni patita nella scorsa stagione delfrancese, quandomilitava nell’Olimpique Marsiglia. Si tratta di un ritorno in Italia per, a tre anni di distanza dalla sua seconda parentesi con la maglia del Milan. Nonostante un rendimento ...

