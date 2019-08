Il presidente | una storia d' amore Su Canale 5 il film con Martin Sheen | 17 agosto

Tre uomini e una donna per l’esecutivo tecnico del presidente Mattarella : Cartabia, Flick, Cottarelli e Draghi: quattro “civil servant” per la Repubblica. Impazza il toto-nomine. Anche Conte potrebbe rientare in gioco come leader M5S

Conte al Quirinale - colloquio di un'ora con il presidente Mattarella : nessuna crisi. M5S : «Governo tecnico follia» : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è rientrato a piedi a Palazzo Chigi dopo circa un'ora di colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il premier, che si...

Il presidente del Gremio : “Nessuna proposta del Napoli per Everton” : Secondo quanto scritto da Tuttosport, il presidente del Gremio, Romildo Bolzan, ha escluso che sia arrivata una proposta del Napoli per Everton Soares, appartenente al suo club. Queste sarebbero le parole del presidente: “Non esiste una proposta del Napoli per Everton. Per acquistarlo è necessario che qualcuno soddisfi l’interesse sia del Gremio che del giocatore. Ad oggi, questo non è successo”. Per soddisfare le richieste non ...

Carenza segretari comunali - il presidente della Provincia Caruso scrive a Ministeri : L'Aquila - "La precarietà della condizione in cui versano le segreterie dei piccoli Comuni abruzzesi, coincidente sostanzialmente con quella italiana, attiene alla Carenza di segretari comunali di quarta fascia (piccoli comuni), in conseguenza della quale si sta determinando una paralisi delle stesse amministrazioni. E' sin troppo noto che la ragione dell'accennata situazione è stata determinata dalla mancata ...

Orban da Von der Leyen per “una Commissione Ue diversa”. Domani la presidente da Conte : Il premier ungherese Viktor Orban auspica che la nuova Commissione europea sarà diversa da quella che ha concluso il mandato. Lo ha detto parlando a Politico Europe prima di incontrare la presidente Ursula von der Leyen a Bruxelles. La presidente ha iniziato da giorni il suo tour europeo, toccando Polonia, Francia, Croazia e puntando anche all'Italia per completare gli incontri con i Paesi del fronte "sovranista", con l'incontro di Domani a ...

'Ammazzateli tutti' : il post del vicepresidente del consiglio comunale di Vercelli : Ha destato scandalo e indignazione il post scritto su Facebook dal vicepresidente del consiglio di Vercelli Giuseppe Cannata. "Ammazzateli tutti ste lesbiche, gay e pedofili" è quello che si legge e che, oltre a paragonare in modo inspiegabile, i pedofili (quindi colpevoli di uno dei reati più bassi che una persona possa compiere) agli omosessuali, incita alla morte e all'omicidio. La violenza verbale del vicepresidente ha scosso il paese ...

Il vicepresidente (Fdi) del Consiglio Comunale di Vercelli contro i gay : “Ammazzateli tutti” : Il post di Giuseppe Cannata, eletto nelle file di Fratelli d’Italia, è stato cancellato ma rimangono gli screenshot. Giorgia...

Il tribunale di Milano ha concesso gli arresti domiciliari all’ex presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni : Il tribunale di sorveglianza di Milano ha concesso gli arresti domiciliari all’ex presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni, condannato a 5 anni e 10 mesi per corruzione. Formigoni aveva ricevuto per anni regali e tangenti da parte di cliniche private

Vercelli - il vicepresidente del consiglio comunale (Fdi) contro i gay : “Ammazzateli tutti” : "Ammazzateli tutti ste lesbiche, gay e pedofili": è il commento, con un post su Facebook, del vicepresidente del consiglio comunale di Vercelli, Giuseppe Cannata, esponente di Fratelli d'Italia. A pubblicare lo screenshot del post (poi cancellato) è l'Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia, che chiede le sue dimissioni.Continua a leggere

Una buona notizia per l'Italia. Gualtieri rieletto presidente di commissione a Strasburgo : L'eurodeputato del Pd Roberto Gualtieri è stato rieletto presidente della commissione Problemi economici e monetari del Parlamento europeo. “Lavorerà per avere più investimenti, completare l’Unione economica e monetaria, e ottenere maggiore giustizia fiscale”, assicura il Partito socialista europeo

Cordoglio del presidente del consiglio comunale per la morte di Giorgio Sparacino : Carmela Minioto esprime il suo Cordoglio, da presidente del consiglio comunale e da modicana, per la prematura scomparsa di Giorgio Sparacino

Luigi Ammatuna è il nuovo presidente del Rotary club Pozzallo-Ispica : Luigi Ammatuna è il nuovo Presidente del Rotary club Pozzallo-Ispica. La cerimonia del passaggio della Campana nei giorni scorsi

Si è dimesso Enrico Stefano - vicepresidente vicario del consiglio comunale di Roma : Enrico Stefano, vicepresidente vicario dell’Assemblea Capitolina, il consiglio comunale di Roma, si è dimesso dal suo incarico. Lo ha annunciato lui stesso, pubblicando su Facebook la lettera di dimissioni che aveva mandato questa mattina alla sindaca di Roma Virginia Raggi: