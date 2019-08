Il presidente del Barcellona SC su Campana | “Non abbiamo deciso | c’è tempo fino al 2

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Ildello Sporting Club di Barcelona, José Francisco Cevallos, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Redonda de Guayaquil parlando della notizia per cuisarebbe in procinto di trasferirsi in Italia. Anche il Napoli si sarebbe interessato al calciatore con un’offerte di 5 milioni. “Non è statoancora nulla di concreto. Ci sono dei problemi che devono essere affrontati. Riteniamo importante che il calciatore vada ad unirsi ad un vero progetto sportivo. Stiamo concludendo la negoziazione con, vogliamo mantenere il 30% del suo cartellino per poi far parte di una futura rivendita. Su di lui ci sono diversi club, ieri mi ha chiamato un’importante squadra in Messico.per venderloal 2 settembre, prima della chiusura del mercato in Europa”. L'articolo IldelSC su: “Non ...

Quirinale : Il Presidente #Mattarella colpito dalla prematura scomparsa di #NadiaToffa ricorda la vivacità e simpatia del suo i… - MonicaCirinna : Il Senato ha bocciato la proposta di modifica del calendario presentata dalla Lega. Il Presidente Conte riferirà in… - PietroGrasso : Come previsto, il #Senato non si Lega al sen. min. #Salvini (che non è #presidente di nulla). La #CrisiDiGoverno st… -