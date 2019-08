La protesta blocca i voli a Hong Kong La polizia usa cannoni ad acqua

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 12 agosto 2019) Non si placa la crisi a. Laha deciso di dispiegare camion conadcome nuovo mezzo per affrontare le manifestazioni pro democrazia che vanno avanti da oltre due mesi.I veicoli, dotati di videocamere di sorveglianza, sono stati introdotti dopo gli scontri di domenica frae manifestanti in una decina di siti della ex colonia britannica.Gli agenti hanno lanciato ieri lacrimogeni nelle vie dello shopping e in stazioni della metropolitana, mentre i dimostranti dal canto loro hanno lanciato mattoni e usato contro gli agenti estintori e tubi dell’. Secondo un funzionario del governo, sono 45 le persone rimaste ferite negli scontri ieri, due delle quali in condizioni gravi. In particolare una donna ha riportato gravi ferite al volto.Le autorità aeroportuali diintanto hanno sospeso tutti iin partenza, dopo che migliaia di ...

