Il Mattino | Accordo raggiunto con Lozano Nelle prossime ore sarà del Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 11 agosto 2019) L’conè già statoquando è stato chiuso l’affare Manolas, poi ilha accantonato la cosa per tentare l’inseguimento a Pépé. L’affare è sfumato per le eccessive pretese degli agenti. Ora Raiola tenta di avere una sorta di risarcimento danni per aver visto il suo assistito parcheggiato per la scommessa delsu un altro calciatore. L’Secondo quanto scrive il quotidiano, al Psv andranno 42 milioni. Mentre l’attaccante passerà da 4 milioni a 4.5 netti a stagione. I diritti di immagine Si sta lavorando su bonus e diritti d’immagine, che De Laurentiis vorrebbe avocare a sé. L’unica possibilità contemplata è quella della spartizione al 50%. Ma sicuramente è escluso che decida di lasciarne la gestione interamente al calciatore. Scrive il quotidiano: “L’, filtra, si troveràore e...

